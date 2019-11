Interporto Bologna-5 dicembre: workshop “Pratiche di innovazione del nuovo facility management di Interporto

Continua l’impegno di Interporto Bologna nello sviluppo dei servizi alla comunità: dalle manutenzioni alla formazione, dalla mobilità al welfare e molto altro.

Nell’ottica di condividere progetti presenti e futuri per svilupparli secondo le reali esigenze degli “abitanti” dell’infrastruttura, tutte le aziende insediate sono invitate ad un evento che, come già era stato ad aprile, vuole essere un momento di discussione ed interazione ed è appunto stato messo inserito in un format denominato “INTERagisci!”.

Vi aspettiamo giovedì 5 dicembre presso Cucina+Caffè@Interporto, dalle 15.30 fino alle 18.30, per confrontarci e prendere un aperitivo assieme!

Per partecipare, vi chiediamo di iscrivervi qui.

Info: tel. 051.29.13.020 eventi@bo.interporto.it

