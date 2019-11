Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”-TECNOLOGIA, ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE: LA SVOLTA PER UNA LOGISTICA 4.0

Giovedì 21 novembre 2019, ore 08.45 – 16.30

MiCo – Milano Congressi, GATE 14, Via Gattamelata 5, Milano

Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico di Milano

La logistica si conferma un settore in crescita e in grande fermento. Da una parte proseguono le tensioni relative al mondo della movimentazione di magazzino e alla carenza di autisti e mezzi nei trasporti. Dall’altra i nuovi trend, in primis il paradigma della tecnologia 4.0 e la sostenibilità (economica, ambientale e sociale), si stanno affermando con sempre maggiore forza, determinando anche una evoluzione delle organizzazioni aziendali e delle competenze di chi opera nella logistica.

La ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics indaga i principali numeri e trend della logistica conto terzi, come stanno cambiando le organizzazioni dei fornitori dei servizi logistici e le competenze nel settore, le soluzioni 4.0 per l’intralogistica e i trasporti e le soluzioni per l’efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici logistici, le opportunità aperte dalla collaborazione tra filiere.

Programma del convegno:

8.45: registrazione

9.30: introduce e presiede

Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

9.40: presenta la collaborazione con Assologistica

Andrea Gentile (Presidente, Assologistica)

9.50: i principali numeri del mercato della Contract Logistics

10.00: la Logistica 4.0: le principali soluzioni

Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Prima Tavola Rotonda

Modera Andrea Fossa (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

11.00: i trend del mercato della Contract Logistics

Damiano Frosi (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Seconda Tavola Rotonda

Modera Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

12.00: l’evoluzione dei ruoli e delle competenze

Elena Tappia (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Terza Tavola Rotonda

Modera Damiano Frosi (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

12.50: premiazione Borse di Studio intitolate a “Gino Marchet”

13.00: chiusura della sessione plenaria e lunch ad invito

SESSIONI PARALLELE

Nuove tecnologie e sostenibilità: quali paradigmi per i magazzini?

14.30: introduce e presiede

Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

14.35: sustainability in logistics: main issues and directions of work

Kerstin Dobers (Senior Scientist, Fraunhofer IML)

14.55: quali caratteristiche per il magazzino di domani?

Elena Tappia (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Prima Tavola Rotonda

Introduce i casi Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

15.30 L’efficienza energetica nei magazzini: principali evidenze

Andrea Fossa (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Seconda Tavola Rotonda

Introduce i casi Elena Tappia (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

16.30 Chiusura del convegno

Il Settore Farmaceutico: quali sinergie per i trasporti?

14.30 Introduce

Damiano Frosi (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

14.40 Saluto Istituzionale

A cura di Assoram e Consorzio DAFNE

15.00 Direzioni di sviluppo per la Logistica del Settore Farmaceutico

Lorenzo Prataviera (Ricercatore dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

Tavola Rotonda

Modera Daniele Marazzi (Membro dell’Advisory Board dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, Politecnico di Milano)

16.30 Chiusura del convegno

