ForumPaSud, la Regione Sardegna premiata per il progetto “Modello per la gestione della ZES Sarda”

Il Centro Regionale di Programmazione ha ricevuto il “Riconoscimento di merito” per il progetto “Modello per la gestione della ZES Sarda” al “Premio 3×3 – Il contest per la sostenibilità al Sud” – FORUM PA SUD2019 -Festival della Coesione per lo sviluppo del Mezzogiorno, che si è svolto a Napoli il 13 e 14 novembre scorsi.

Il lavoro svolto, in linea con il tema trasversale del Forum PA “Come le zone economiche speciali possano agevolare lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno” ha concorso a un bando nazionale a cui hanno partecipato progetti sui temi dell’occupazione, riqualificazione ambientale e politiche sociali realizzati nel Mezzogiorno.

Il progetto intende consolidare il ruolo della Regione Sardegna nel percorso di crescita economica e sviluppo sociale attraverso la governance delle ZES (Zone Economiche Speciali), favorendo le interazioni tra mondo imprenditoriale e della formazione e ricerca, facilitando la riconversione di zone a forte disagio sociale, migliorando la qualità ambientale e sociale dei territori.

Il “FORUM PA Sud” è un appuntamento che da diversi anni in Italia coinvolge gli attori dello sviluppo locale, le imprese e i cittadini con l’obiettivo di sperimentare nuove idee per il rilancio sociale ed economico dell’intero Paese e condividere i processi di innovazione per il Mezzogiorno, le traiettorie di sviluppo e rafforzare il ruolo della Coesione.

