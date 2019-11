“Yachting and Tourism services management”: Occasione formativa e occupazionale

“L’autorità portuale è sempre partner di iniziative di rango nell’ambito della formazione, legate al mondo universitario e non solo. Si tratta di occasioni che consentono ai giovani di acquisire esperienze nel contesto della portualità, della retroportualità e della logistica.” Sono le dichiarazioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi in riferimento al corso organizzato dall’ITS Turismo Puglia “Yachting and Tourism services management”.

E in effetti, in un momento storico di criticità occupazionale, il biennio di studi proposto è anche una sorta di lasciapassare verso la firma di contratti lavorativi stabili e di eccellenza. Il corso prevede infatti la possibilità concreta di incontro tra domanda e offerta con una formazione specifica e di alto livello.

C’è ancora la possibilità di iscriversi e cominciare così a studiare strategie e dinamiche direttamente riconducibili alle politiche di accoglienza a bordo delle grandi navi da crociera. Non solo: il piano didattico prevede l’acquisizione di competenze per ciò che attiene l’informazione, l’entertainment, la gestione della clientela, la valorizzazione delle risorse del mare, la Blue Economy, i collegamenti tra compagnie e territorio. Lezioni frontali accompagnate da esperienze sul campo attraverso tirocini, visite in azienda, project work di approfondimento.

I responsabili dell’ITS Turismo Puglia definiscono il corso come un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese. Non a caso la partnership non solo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ma anche con Capitaneria di Porto di Brindisi e con Costa Crociere che attingerà direttamente dal corso per le assunzioni previste nei prossimi anni.

