ALESSANDRO ALBERTINI È IL NUOVO PRESIDENTE DI ANAMA PER IL TRIENNIO 2020-2022

Scritto da Redazione Italia, News, Trasporti

“SUBITO UN INCONTRO CON IL MINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE DE MICHELI E LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA CONCRETO E AMBIZIOSO PER IL CARGO AEREO, CHE PORTI VISIBILITÀ A UN SETTORE IMPORTANTE PER LA NOSTRA ECONOMIA”

Alessandro Albertini – Country Freight Manager di UPS-SCS – è il nuovo Presidente di ANAMA (Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi) per il triennio 2020-2022.

Completano la squadra i Vicepresidenti Simone Gherardini (Savino del Bene) e Paolo Maderna (Unitransports).

La nomina di Presidente e Vicepresidenti è avvenuta oggi – martedì 26 novembre 2019 – per decisione unanime del nuovo Consiglio Direttivo, i cui membri sono stati eletti contestualmente, nell’ambito dell’Assemblea Generale di ANAMA, tenutasi oggi a Milano.

Ecco i nomi dei neoeletti Consiglieri dell’associazione per il triennio 2020-2022:

Carlo De Ruvo

Federico Fuochi

Marina Marzani

Lucia Padoan

Tommaso Rizzitelli

Fabio Vescera

Nel ringraziare il Presidente uscente, Marina Marzani, per il lavoro svolto nel corso dei suoi due mandati, il neo Presidente ha dichiarato: “Raccolgo il testimone di un Presidente molto amato e che ha moltiplicato negli anni la partecipazione alla vita dell’associazione da parte delle imprese. È un testimone importante e credo che sia fondamentale continuare in questo percorso”.

Riguardo ai suoi primi passi da Presidente, Albertini ha poi aggiunto: “Intendo riunire già tra qualche giorno il prossimo Consiglio per definire insieme il programma di lavoro dei prossimi anni. Sicuramente posso già anticipare quali saranno le priorità: continuare l’interlocuzione con il Governo, chiedendo subito un incontro alla Ministra De Micheli, per realizzare gli obiettivi fissati nel Position Paper sul Cargo Aereo, presentato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell’ottobre 2017.

Lavoreremo anche per offrire il nostro contributo alla realizzazione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti; sarà infine importante proseguire il lavoro sui singoli aeroporti, per migliorare insieme le condizioni del trasporto aereo merci, e lavorare per dare sempre maggiore visibilità al nostro settore partecipando ad esempio a fiere importanti come il Transport Logistic di Monaco”.

Il Past President, Marina Marzani, ha poi voluto rivolgere i suoi migliori auguri alla nuova guida di ANAMA: “si tratta di una posizione che porta con sé grandi responsabilità e che necessita di grande impregno e grande dedizione. Ma sono grandi anche le soddisfazioni e la possibilità di arricchire il proprio bagaglio personale e professionale. Anni di esperienze e di rapporti durevoli nel tempo e la possibilità di fare qualcosa di utile e concreto per la crescita del proprio settore: questo è il valore di un’associazione di categoria come ANAMA”.

