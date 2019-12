Giacomo Gavarone, Presidente Giovani Armatori, al Graduation Day dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile

Italia, Nautica, News, Trasporti

Genova- Giacomo Gavarone, presidente Gruppo Giovani Armatori di Confitarma, ha partecipato al Graduation Day dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

“I giovani sono il futuro delle nostre aziende e di tutta la realtà dello shipping italiano – ha affermato Gavarone – in un mondo che sta andando indubbiamente verso una automazione sempre più spinta, rimango convinto che ci sarà sempre spazio per la vostra professionalità e per la vostra passione”

