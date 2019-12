DL FISCALE: COMUNICAZIONE DI FEDESPEDI IN MERITO AL CONTRIBUTO UNIFICATO SUI CONTAINER SBARCATI E IMBARCATI NEI PORTI DELLO STATO

Scritto da Redazione Italia, Legislazione, Logistica, News, Trasporti

“Grande preoccupazione per i possibili ulteriori costi sull’import-export italiano, grave danno per la competitività del nostro sistema logistico-portuale”

Desta sconcerto e forti perplessità la notizia appresa, direttamente dai giornali, dell’approvazione in Commissione finanze della Camera dei Deputati dell’emendamento al Dl Fiscale che prevede l’istituzione di un “contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, anche se non contenenti merci”.

Tale provvedimento, per quanto è dato comprendere, presenta non pochi interrogativi e genera grande preoccupazione per l’aggravio di ulteriori costi sull’import-export italiano, con grave danno alla competitività del nostro sistema logistico portuale. Le merci già sostengono il costo per i controlli e la necessaria sorveglianza a tutela della salute e del commercio legittimo.

I nostri principali scali portuali stanno già fronteggiando gravi emergenze infrastrutturali che ne mettono a dura prova l’efficienza, causando congestionamento e perdita di competitività. Tale emendamento rischia di indebolirne ulteriormente l’attrattività, con un effetto distorsivo dei flussi di merce, che troverebbero scali più economici nel resto d’Europa e in Nord Africa.

Fedespedi conferma la fiducia nel ruolo dell’Agenzia delle Dogane e nel contributo che sta dando con progetti concreti alla semplificazione dei processi e degli adempimenti a carico degli operatori della logistica. Non crediamo, tuttavia, che in alcun modo questo emendamento possa aiutare tale sforzo.

Leggi anche: