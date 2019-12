Kitack Lim rieletto Segretario Generale IMO fino al 2023

Londra. Mr. Kitack Lim,Segretario Generale dell’IMO, rimarrà al suo posto; il Consiglio approva il suo rinnovo e lo rielegge. Ciò significa che Kitack Lim servirà l’IMO per i prossimi quattro anni, fino al 2023. In particolare, il rinnovo della sua nomina è stata approvata dall’Assemblea dell’IMO il 4 dicembre, rendendo operativo il secondo mandato di Kitack Lim al servizio dell’IMO.

Il cittadino sudcoreano sarà responsabile di diverse questioni marittime, come il limite globale dello zolfo e i continui sforzi per ridurre le emissioni marittime. Kitack Lim fu nominato per la prima volta a Segretario Generale dell’Organizzazione nel giugno 2015, dalla 114a sessione del Consiglio IMO ed è l’ottavo Segretario Generale eletto dalla fondazione.

Mr. Lim ha iniziato a partecipare alle riunioni dell’IMO come componente della delegazione della Repubblica di Corea nel 1986 ed è stato impegnato in attività per promuovere la sicurezza marittima attraverso un’attuazione efficace delle convenzioni dell’IMO nel suo paese e in altri Stati membri dell’IMO nella regione asiatica. Buon lavoro per i prossimi quattro anni.

Abele Carruezzo

