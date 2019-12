Workshop cluster regionale ER.I.C a Bruxelles

Eventi, Logistica, News, Trasporti

Si terrà mercoledì 18 dicembre il workshop “The future of rail transport for European regions: challenges and perspectives beyon 2020″ presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bruxelles

ER.I.C., Emilia Romagna Intermodal Cluster, di cui Interporto Bologna fa parte e che riunisce 8 delle principali piattaforme di trasporto e logistic provider, è nato per promuovere la crescita delle piattaforme logistiche a livello nazionale ed internazionale seguendo le strategie di sviluppo regionali del settore.

In tale contesto, ER.I.C. ha organizzato per mercoledì 18 dicembre il workshop “The future of rail transport for European regions: challenges and perspectives beyon 2020″, che si terrà presso la sede della Regione Emilia Romagna di Bruxelles, in 21 Rue Montoyer.

Riunendo le istituzioni europee, le reti, gli esperti di logistica e le parti interessate, il workshop mira a promuovere un dibattito sulle politiche e gli strumenti per rafforzare il trasporto merci su rotaia nel contesto del nuovo periodo di programmazione 2021-2027 e per presentare il cluster intermodale della Regione Emilia Romagna.

In particolare, verranno discusse le modalità per sostenere ulteriormente lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto merci lungo i corridoi TEN-T, le principali linee di innovazione tecnologica necessaria per i nodi ferroviari della rete, nonché il modo in cui accompagnare le iniziative di internazionalizzazione e di riqualificazione e formazione.

Il programma dell’evento

https://www.interporto.it/data/upload/eric-programme-bruxelles-finale.pdf

