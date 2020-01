Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”-AMBITI DI INNOVAZIONE NELLA LOGISTICA: ESPERIENZE A CONFRONTO

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 09.00 – 13.00

Best Western Premier BHR Treviso Hotel, via Postumia Castellana 2 – Quinto di Treviso (TV).

Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico di Milano

L’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” è un gruppo di lavoro che, studiando l’evoluzione del mercato italiano dell’outsourcing delle attività logistiche in tutte le sue declinazioni, intende approfondire criticamente i principali fattori di evoluzione del settore e discutere sul ruolo di innovazione che il relativo ecosistema può rappresentare per la diffusione di pratiche di eccellenza nella gestione della logistica e della supply chain in Italia.

La logistica si conferma un settore in crescita e in grande fermento: anche in questo campo, il paradigma della tecnologia 4.0 e la sostenibilità si stanno affermando con sempre maggiore forza, determinando anche una evoluzione delle organizzazioni aziendali e delle competenze di chi opera nella logistica.

Questo evento, svolto in collaborazione con Assologistica e con il patrocinio di Assindustria Venetocentro, vuole accrescere la “cultura logistica” nelle aziende; proprio per questo motivo verrà dato ampio spazio a casi di innovazione di rilevanti aziende committenti.

Il Convegno dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, sarà l’occasione per rispondere a queste domande ed approfondire:

Quali sono i principali numeri e trend del mercato della Contract Logistics?

Quali sono le scelte in termini di gestione degli appalti?

Come stanno cambiando le organizzazioni dei fornitori di servizi logistici?

Come evolveranno ruoli e competenze nella logistica?

Quali sono le soluzioni 4.0 per l’intralogistica e i trasporti?

Quali sono i nuovi paradigmi per gli edifici logistici?

Quali soluzioni per l’efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici?

Quali opportunità possono emergere dai servizi a valore aggiunto?

Programma del convegno:

9.00: Registrazione

10.00: Introduce e Presiede

Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano)

10.10: Interventi Istituzionali

Renzo Sartori (Vicepresidente e Responsabile Rapporti con Università e Centri di Ricerca, Assologistica)

Giuseppe Bincoletto (Vicepresidente, Assindustria Venetocentro)

Alessandro Badesso (Sales Manager, Gruppo Basso)

10.30: I risultati della Ricerca

Presentano

Marco Melacini (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano)

Damiano Frosi (Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano)

Introduce i casi aziendali

Andrea Fossa (Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano)

Intervengono

Valentino Soldan (Head of Logistics, Benetton Group)

(Invitato da TESISQUARE®)

Stefania Staccioli (Head of Supply Chain and Purchasing, BSH)

(Invitato da Gruppo Codognotto)

Alessandro Santoni (Responsabile Commerciale, CFG Servizi)

(Invitato da Energo Logistic)

Fabio Orlandi (Logistic Director, Coca-Cola Hellenic Bottling Company)

(invitato da Number1 Logistics Group).

Zeno Pizzighella (Employer Branding & Learning Development Manager, FIEGE)

(Invitato da Gi Gr oup)

Nicola Negri (Direttore Generale, Gruppo Mauro Saviola Holding)

(Invitato da CLO Servizi Logistici)

Valter Moriondo (Customer Service Manager Meals, Mondelez)

(Invitato da STEF)

Paolo Ghezzi (Head of Advanced application, STILL – Region Italy, Spain, Portugal) – Presenta il caso Sofidel

Davide Zorrer (Product Manager Digital & Safety Solutions, Jungheinrich Italiana) – Presenta il caso Unieuro

Roberto Martinelli (Real Estate Consultant Logistic & Industrial Department, World Capital Real Estate Group)

13.00: Chiusura dei lavori e lunch

Ufficio stampa School of Management PoliMi: d’I comunicazione

Pagina dell’evento https://bit.ly/37m8vNt

