Bonifiche: Costa, bene riperimetrazione La Maddalena, ora procedere spediti

Scritto da Redazione Ambiente, Infrastrutture, Italia, Legislazione, Marinas, News, Trasporti

Dal ministero le risorse per il risanamento della darsena dell’ex arsenale e delle aree adiacenti

Roma– “La riperimetrazione del Sito di interesse nazionale de La Maddalena, approvata in Consiglio dei Ministri, è l’esempio di come sia importante la concertazione tra le parti interessate – istituzioni nazionali e locali – per raggiungere con efficacia, senza inutili perdite di tempo a causa di lungaggini burocratiche o di polemiche politiche, un obiettivo comune: la bonifica dell’area, che i cittadini aspettano da tempo. Si proceda adesso velocemente”.

Come specificato nella deliberazione del Consiglio dei ministri, l’inclusione dell’area urbana e dello specchio d’acqua antistante Cala Camicia nell’“arsenale militare area militare contigua Molo Carbone” è avvenuta con “l’intesa che le risorse stanziate dal ministero dell’Ambiente saranno finalizzate alla bonifica della darsena dell’ex arsenale de La Maddalena e delle aree adiacenti”.

