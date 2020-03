CORONAVIRUS, ALIS: GRAVI CONSEGUENZE SU SETTORE TRASPORTO E LOGISTICA, PRONTI A PORTARE PROPOSTE CONCRETE

Marcello Di Caterina: “L’emergenza da Covid-19 sta colpendo il mondo del trasporto e della logistica, bisogna intervenire con misure tempestive e coordinate”

“La crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19 ha carattere di straordinarietà e sta colpendo molti settori primari dell’economia, in particolare il comparto del trasporto e della logistica, determinante e fondamentale per garantire il regolare approvvigionamento dei cicli produttivi continui e dei beni di prima necessità, dai prodotti agro-alimentari al trasporto di farmaci o di carburanti”.

Così il Direttore Generale di ALIS Marcello Di Caterina commenta il momento delicato che sta colpendo l’Italia, anche a seguito delle misure previste dal DPCM del 9.3.2020 estese a tutto il territorio nazionale, e le imprese del trasporto e della logistica che ogni giorno operano efficientemente per garantire il mantenimento dello stile di vita e delle abitudini di tutti i cittadini italiani.

“ALIS promuove da sempre l’intermodalità, che si traduce in sicurezza, tracciabilità e sostenibilità. Specialmente in una situazione di eccezionale straordinarietà come quella attuale, – aggiunge il Direttore Generale Di Caterina – ALIS ritiene che proprio la rapida adozione e l’implementazione di misure volte ad incentivare la conversione modale (strada-mare; strada-ferro) dei trasporti possa rappresentare una soluzione efficace e di sintesi tra gli interessi e i beni coinvolti”.

“Per far ciò, va assolutamente scongiurata l’emanazione di disposizioni nazionali, regionali e locali, nonché di limitazioni internazionali come quelle imposte al Brennero dall’Austria, volte ad interdire la circolazione delle merci e l’operatività dei vettori che abbiano transitato o che siano in procinto di transitare in aree potenzialmente a rischio. Abbiamo quindi accolto con favore – prosegue il Direttore di ALIS – i chiarimenti, in linea con la nostra posizione, giunti tempestivamente dalle Istituzioni a seguito del DPCM 8.3.2020, con la Nota ministeriale esplicativa su transfrontalieri e merci, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e la Direttiva del Ministero dell’Interno, che hanno escluso i legittimi dubbi interpretativi sollevati dall’intero comparto trasportistico”.

“ALIS ha redatto un documento contenente le proposte associative sulle misure economiche ed operativo-amministrative più urgenti ed improrogabili per la salvaguardia ed il rilancio del settore – conclude Marcello Di Caterina – che vanno dalla riduzione o sospensione del carico fiscale per le aziende del settore all’implementazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, alla riduzione delle tasse portuali, all’eliminazione di quelle per gli ancoraggi, sino alla premialità per le imprese che mantengono i livelli occupazionali pre-crisi. Proponiamo inoltre l’immediata predisposizione di un Disciplinare tecnico-sanitario congiunto e condiviso tra Ministeri competenti e tutto il comparto trasportistico. Misure tempestive e coordinate che ALIS intende condividere al più presto con il mondo delle Istituzioni governative”.

