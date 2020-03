ROYAL CARIBBEAN annuncia la sospensione volontaria di tutte le crociere della sua flotta

Alla Royal Caribbean International, la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dell’equipaggio sono sempre le nostre priorità. Dopo la decisione presa il 13 marzo di sospendere volontariamente le nostre crociere in partenza dai porti degli Stati Uniti, ora abbiamo preso la decisione di sospendere le operazioni anche per il resto delle nostre crociere in tutto il mondo, e sarà efficace a mezzanotte del 15 marzo . Se sei attualmente a bordo delle nostre navi per una crociera, non devi preoccuparti. Completeremo la nostra attuale navigazione e lo sbarco come previsto. Il nostro obiettivo è quello di riprendere le operazioni di servizio crociere il 11 aprile 2020.

Per questo cambiamento, gentile ospite, ti offriremo un credito crociera futuro del 125% per tornare e salpare con noi entro il 31 dicembre 2021.

• Questo importo sarà calcolato sulla tariffa totale della crociera pagata. E ti stiamo dando un piccolo extra, sapendo che questa è una circostanza così unica.

• Ti emetteremo automaticamente il credito per la tua futura crociera entro lunedì 13 aprile 2020 via e-mail. Quindi, non c’è niente da fare per te!

• Ti preghiamo di farci sapere che se hai pre – acquistato servizi e pacchetti – come internet, bevande, ristoranti o Royal Upgrade, questi verranno automaticamente rimborsati.

Oppure, se preferisci il valore più basso in un rimborso completo, saremo lieti di elaborarlo per te. Data la fluidità di questa situazione e l’opportunità di utilizzare il credito extra offerto, hai un sacco di tempo per prendere una decisione. Hai tempo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere un rimborso.

• Vi preghiamo di contattarci per iniziare il processo di rimborso, se siete disposti a rinunciare al valore più elevato del vostro credito di crociera futura del 125%.

• Disattiveremo quindi il credito Future Cruise ed elaboreremo il rimborso sulla forma o sulle forme di pagamento originali, che includerà eventuali depositi non rimborsabili.

• Per evitare di attendere l’annullamento del telefono, avvieremo il processo per voi.

• Puoi aspettarti di ricevere il rimborso 30 giorni dopo l’invio della richiesta.

E, se hai acquistato biglietto aereo o hotel …

• tramite Royal Caribbean, anche questi verranno rimborsati automaticamente.

Sappiamo che anche questo passerà, e siamo ottimisti sul fatto che molto presto sarai entusiasta di pianificare la tua prossima vacanza in crociera. Come sempre, la cosa più importante per noi sarà sempre la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione globale. Ti auguriamo buona salute e apprezziamo veramente la tua continua lealtà.

