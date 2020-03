CORONAVIRUS, ALIS: MINISTRO DE MICHELI RICONOSCE LAVORO FONDAMENTALE SVOLTO DA OPERATORI DI TRASPORTO E LOGISTICA, SENZA IL QUALE L’ITALIA SI FERMEREBBE

Guido Grimaldi: “Importante segnale di vicinanza da parte del Ministro Paola De Micheli. Apprezzamento da parte del cluster ALIS e di tutti gli uomini e le donne rappresentati”

“Quando in un simile momento di difficoltà e di crisi giungono parole così intense e vicine da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, significa che tutti gli sforzi che stanno compiendo gli operatori del settore non sono vani e che tanto il pubblico quanto il privato stanno viaggiando nella stessa direzione per il bene del nostro Paese”.

Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta le parole di ringraziamento che il Ministro Paola De Micheli ha rivolto, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, a tutti gli operatori e a tutte le operatrici del comparto trasporto e logistica.

“Il cluster ALIS esprime un forte apprezzamento, a nome delle migliaia di uomini e donne che rappresenta, per l’importante segnale di vicinanza e di stima che il Ministro De Micheli ha voluto trasmettere all’intero settore, a tutti noi. In particolare, – aggiunge il Presidente Grimaldi – ci sentiamo particolarmente coinvolti dal passaggio in cui il Ministro ha ribadito che, se gli operatori del trasporto non lavorassero con questa dedizione e professionalità, il nostro Paese si fermerebbe completamente, congravi conseguenze su tutta la cittadinanza perché non si riuscirebbe a garantire l’approvvigionamento dei beni, compresi quelli di prima necessità, così come il continuo rifornimento delle strutture sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche”.

“Nei giorni scorsi abbiamo inviato alle Istituzioni, ed ovviamente allo stesso Ministro De Micheli, un documento contenente le proposte di ALIS per sostenere le imprese ed i lavoratori del trasporto e della logistica. Alcune di queste sono già state recepite, ora attendiamo le nuove misure e procedure che saranno emanate per continuare a garantire di lavorare nella massima sicurezza e senza ulteriori oneri per le imprese”.

“Insieme a tutti i soci ALIS, restiamo operativi ed a completa disposizione del Paese, come i numerosissimi italiani, uomini e donne, che continuano ad operare incessantemente sul piano istituzionale, sanitario e professionale per contenere non solo la diffusione del Covid-19, ma anche i danni socio-economici che questa sta inevitabilmente causando. Da parte nostra, ringraziamo ancora il popolo del trasporto e della logistica che non si ferma nonostante le difficoltà, che sacrifica tempo ed affetti per consegnare merci e beni di prima necessità a tutta Italia. Loro – conclude il Presidente di ALIS Guido Grimaldi – sono i veri eroi di questa emergenza, insieme a tutto il personale sanitario. Ed è proprio grazie a loro che la nostra Italia non si ferma”.

