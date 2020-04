Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria

Funzionali all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario da agenti virali trasmissibili

MIT- In esito a quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, nonché sulla base della determina a contrarre adottata in data 18 aprile 2020 dal soggetto attuatore, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, si deve procedere ad individuare unità navali, battenti bandiera italiana e/o comunitaria, idonee a fornire il servizio in rubrica prima dello sbarco dei migranti nei POS indicati dalle Amministrazioni competenti.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a produrre un’offerta, devono presentare, entro le ore 24.00 del giorno venerdì 24 aprile 2020, apposita manifestazione di interesse, utilizzando il modello Allegato 1 all’Avviso qui pubblicato, secondo le specifiche di cui all’Allegato tecnico ed alle prescrizioni sanitarie del Ministero della Salute.

