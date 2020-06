MARIO MATTIOLI ALL’ASSEMBLEA FEDEPILOTI: TRASPARENZA ED EQUILIBRIO

Roma-Mario Mattioli, presidente di Confitarma, intervenendo alla 73^ Assemblea Nazionale di Fedepiloti, ha sottolineato che i servizi tecnico nautici sono estremamente importanti sia per la sicurezza di navi ed equipaggi che per le strutture portuali “in questo contesto, i piloti svolgono sempre un ruolo essenziale ma in particolare lo è stato nel corso della crisi da Covid assicurando che le navi potessero continuare ad entrare ed uscire nei nostri porti in tutta sicurezza”.

“Il Ministero in occasione dell’ultimo rinnovo tariffario ha indicato un percorso per verificare la tenuta degli attuali criteri e meccanismi tariffari in vigore da quasi mezzo secolo -ha aggiunto il presidente di Confitarma – Noi vogliamo dare il nostro contributo in questo senso consapevoli dell’esigenza di garantire equilibrio ma allo stesso tempo di risolvere alcune criticità dovute al tempo. L’auspicio è che nell’adeguamento tariffario di fine anno si trovi la giusta sintesi di questo lavoro anche tenendo conto degli effetti del calo di traffico legato al Covid-19”.

