Conferenza stampa “Sea Sun 2020” Venerdì 3 luglio ore 10.00, Salone dei Marmi Palazzo di Città di Salerno, via Roma

Si terrà venerdì 3 luglio, alle ore 10.00, nel Salone dei Marmi, del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Sea Sun 2020”. L’evento promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, insieme al Comune di Salerno, giunto alla sua XVIII edizione, si svolgerà sabato 11 luglio nella Sottopiazza della Concordia di Salerno.

La conferenza stampa, cui partecipano Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Pietro Spirito e Francesco Messineo, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’AdSP MTC, riguarderà la presentazione del programma della manifestazione, nota anche come “Festa del Mare”, che nell’edizione 2020 avrà come tema centrale “ I porti della Campania al tempo del Covid-19: idee e percorsi per la ripresa”.

Nel corso della conferenza stampa sarà firmato l’accordo “Arena del Mare 2020” che, ogni anno, sottolinea la fattiva collaborazione tra l’Autorità Portuale e il Comune di Salerno.

