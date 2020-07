BORSA ITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE DI SOMEC S.P.A.

Scritto da Redazione commerciale, Italia, Nautica, Trasporti

4 AGOSTO 2020 PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SUL MTA

San Vendemiano (TV)-Somec S.p.A. (“Somec o la Società”) comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto con avviso n. 20225, l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia, a decorrere dal 4 agosto 2020.

Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A., Shearman & Sterling è il consulente legale dell’Emittente, Gitti and Partners è il consulente legale dello Sponsor mentre EY S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione; Epyon ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati di budget e dei dati extra-contabili nel prospetto informativo e BDO Tax in qualità di tax advisor.

Leggi anche: