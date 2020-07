Shipping: Gruppo Perseveranza S.p.A. di Navigazione, conclusa rinegoziazione del debito da 250 milioni con i Fondi Finav e CCR Shipping di DeA Capital Alternative Funds SGR

Milano– Finav, il Fondo per la gestione di crediti nel settore dello shipping gestito dall’asset manager irlandese Davy Global Fund Management con l’advisory di Pillarstone Italy e Dea Capital Alternative Funds SGR hanno annunciato oggi la conclusione dell’operazione di ristrutturazione del debito del Gruppo Perseveranza S.p.A. di Navigazione e il conseguente deposito ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare presso il Tribunale di Napoli.

Perseveranza S.p.A. di Navigazione opera attualmente con una flotta di 8 “bulk carriers” e “crude oil e product tankers”, costruite e gestite secondo i più alti standard di qualità, sicurezza e affidabilità.

In base all’accordo, i maggiori creditori Finav-Pillarstone e Dea Capital Alternative Funds SGR diventeranno proprietari delle navi dry e wet che garantivano i rispettivi crediti e che resteranno per un periodo in gestione al gruppo partenopeo.

Questo complesso accordo, che ha un controvalore complessivo di 250 milioni e coinvolge anche Taconic e Hcob, riguarda ben 4 società del gruppo e garantisce la continuità aziendale all’ultrasecolare compagnia attiva da 4 generazioni sul mercato.

Nel dettaglio, l’operazione prevede tra l’altro il trasferimento da un lato di 4 navi a FINAV, che ad oggi gestisce assets per un controvalore di oltre 500 milioni di dollari nei confronti di 9 società armatoriali italiane e dall’altro di 3 navi a DeA CCR Shipping che ha in gestione 200 milioni di dollari nei confronti di 8 società armatoriali.

Gaudenzio Bonaldo Gregori, Chief Executive Officer di Pillarstone Italy, ha commentato: “Con l’accordo annunciato oggi, da un lato viene garantita la continuità di una delle aziende che hanno fatto grande la navigazione italiana nel mondo e dall’altra rafforziamo con ulteriori investimenti industriali il percorso di crescita di Finav come player nel settore dello shipping in Italia”.

Gianandrea Perco, Chief Executive Officer di DeA Capital Alternative Funds SGR ha dichiarato: “l’operazione consente al Fondo CCR Shipping gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR di eseguire il proprio mandato di recupero dei crediti attraverso il repossess e la valorizzazione di 3 unità navali che continueranno ad essere gestite salvaguardando le competenze specifiche di chi li ha operate fino ad oggi. Per il Fondo CCR Shipping questa è la quinta operazione in 18 mesi dal lancio”.

Angelo D’Amato, Chief Executive Officer del Gruppo Perseveranza, ha così commentato: “siamo contenti di essere riusciti a realizzare un accordo complesso, ma sempre con il supporto dei due creditori principali, che consentirà il completo risanamento della posizione debitoria del Gruppo, dopo un lungo periodo di crisi, garantendo la continuità aziendale. Affronteremo con rinnovata fiducia le nuove sfide che arriveranno dal mercato, forti della collaborazione e fiducia dei nostri nuovi partners”.

Hanno agito in qualità di advisor legali per i creditori Linklaters, Cleary Gottlieb, Bonelli Erede & Pappalardo, Watson Farley oltre allo Studio Berlingieri Maresca. Legance ha invece agito in qualità di advisor legale per la società.

KPMG e VSL hanno invece ricoperto il ruolo di advisor finanziario e industriale a supporto dell’operazione.

