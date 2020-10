GLI EVENTI DEL 60°SALONE NAUTICO SI APRONO NEL SEGNO DELL’ECCELLENZA E DELL’INNOVAZIONE

ROTTA VERSO EXPO2020 DUBAI CON GRUPPO BOERO E PADIGLIONE ITALIA EXPO DUBAI2020

L’ALFABETO DEL FUTURO RACCONTATO DAI PROTAGONISTI DEL GRUPPO LA STAMPA/IL SECOLO XIX

UN PONTE TRA IL 60°SALONE NAUTICO E LA 52ESIMA EDIZIONE DELLA BARCOLANA

Il programma degli eventi del 60°Salone Nautico di Genova si è aperto nel segno dell’eccellenza e dell’innovazione con l’evento “Colore, bellezza e innovazione. La rotta dell’eccellenza da Genova a Dubai”. L’appuntamento, organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020, è stato un’occasione per fare il punto sull’avventura che vedrà l’Italia e i suoi territori protagonisti a Expo2020 Dubai. Tra i relatori Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero, Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Ha moderato l’evento Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera. “Vogliamo supportare le eccellenze italiane e, nel nostro caso, genovesi come questo Salone, oltre che con il grande tricolore sul tetto, con le nostre vernici ecologiche per interni” ha dichiarato Andreina Boero.

A seguire, la conferenza stampa di presentazione dei dati di “Mare Sicuro”, a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto, numeri positivi – con meno soccorsi e meno incidenti mortali rispetto agli anni precedenti – disponibili sul sito della Guardia Costiera. Molta l’attenzione anche sugli aspetti ambientali del mare, con il progetto di raccolta delle reti da pesca abbandonate sui fondali e con il monitoraggio dei cetacei a cura di Tethys.

Sempre al Breitling Theatre si è svolta la conferenza stampa della Lega Navale Italiana, in cui si è parlato degli aspetti sociali, culturali e sportivi delle basi nautiche e delle associazioni del Terzo settore.

Si è tenuta oggi, proprio in occasione dell’apertura del Salone Nautico di Genova, la presentazione e la cerimonia di consegna della prima motovedetta di Ferretti Security Division, FSD N800, all’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Generale CA Claudio Vincelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” e dell’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group insieme a Giuliano Felten, Direttore di Ferretti Security Division. “Splendida giornata per FSD: voglio ringraziare sentitamente l’Arma dei Carabinieri per aver scelto di dotarsi di mezzi che integrano la migliore tecnologia del mercato, nel pieno rispetto dell’ambiente. Le motovedette FSD garantiscono una straordinaria efficienza di qualunque profilo per missioni di sicurezza e pattugliamento. Ancora una volta viene riconosciuta l’eccellenza dei prodotti progettati, disegnati e costruiti completamente in Italia” ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group.

Due le premiere di prodotto nella prima giornata del Salone Nautico, il Manhattan 68 di Sunseeker e, in anteprima mondiale, il Bali 4.6 di Chantier Catana sas.

In serata appuntamento con “L’Alfabeto del futuro – Le reti del nostro domani”, un racconto sui giornali e sui siti del gruppo, organizzato da La Stampa/ Il Secolo XIX, che fa tappa a Genova, al Salone Nautico: un viaggio tra città e argomenti diversi, in cui il comune denominatore è l’innovazione.

Moderatori dell’incontro Massimo Giannini, direttore La Stampa e Luca Ubaldeschi, direttore Il Secolo XIX. Hanno partecipato Alessandro Profumo – A.D. gruppo Leonardo, Carlo Bonomi – Presidente di Confindustria, Giovanni Soldini skipper e navigatore oceanico, Carlo Molaschi responsabile divisione e-commerce di Esselunga.

La prima giornata si è chiusa con l’evento organizzato da Suzuki per festeggiare i suoi 100 anni. Paolo Ilariuzzi – Direttore Commerciale Marine SUZUKI Spa: “E’ un’edizione di compleanni importanti e di cifre tonde, con i 60 anni di Salone oggi si festeggiano i 100 anni di Suzuki, nella nautica dagli ultimi 55. Non potevamo che scegliere di festeggiare qui il nostro centenario – commenta Paolo Ilariuzzi, Direttore Commerciale Marine di Suzuki Spa – in quest’anno così diverso essere qui è un segnale per i nostri clienti che ci hanno dimostrato ancora una volta quanto siamo affezionati a noi e al brand. Una scelta importante del Salone e delle istituzioni che l’hanno supportata, una decisione che condividiamo, e ci rende orgogliosi di essere qui ancora e questa volta festeggiando un anniversario così significativo”.

Genova – Trieste Regatta 2020

Ha preso il via questa mattina la regata digitale no stop Genova– Trieste Regatta 2020, con 16.141 skipper iscritti. L‘evento digitale, organizzato dal 60°Salone Nautico e dalla Barcolana sul portale virtualregatta.com, unirà idealmente la 60esima edizione del Salone Nautico di Genova e la 52esima edizione della Barcolana, i due grandi eventi che da anni collaborano per la cultura e la difesa del mare.

I principali appuntamenti, convegni ed eventi collaterali del 60°Salone Nautico vengono trasmessi in streaming all’indirizzo https://sntv.salonenautico.com/ e sulle pagine Facebook de I Saloni Nautici e di Confindustria Nautica.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 2 OTTOBRE

Breitling Theatre

Ore 11.00-12.00: Conferenza Guardia di Finanza

Ore 12.00-13.00: RINAUTIC LIVE, a cura di RINA

Ore 13.30-14.30: Nautica 2.0 – innovazione e blue economy, a cura di Letyourboat

Ore 14.30-15.30: Ricerca marina multidisciplinare: il corso di dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare – a cura di Università degli Studi di Genova

Ore 15.30-16.30: La Lega Navale Italiana per l’ambiente marino: Passato, Presente e Futuro – a cura di Lega Navale

Ore 16.30-18.00: Evento The Best of Ocean Race/ Proiezioni – evento culturale

Mezzanino Pad. BLU

Ore 11.00-12.30: Boating Economic Forecast/ La Nautica in Cifre: La resilienza della nautica. Quali scenari per il settore nell’era del new normal? – a cura dell’Ufficio Studi Confindustria Nautica, con Fondazione Edison, Assilea e EBI – European Boating Industry (Sala Forum – Evento trasmesso in streaming)

Ore 12.00: Conferenza stampa The Ocean Race (Pad. Blu, piano terra – Evento trasmesso in streaming)

Ore 13.00: Conferenza stampa Sanlorenzo Yachts (Sala Forum)

Ore 14.30: VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero: appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo. A cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica (Sala Forum – Evento trasmesso in streaming).

Ore 17.00: Presentazione Grand Soleil e Grand Soleil Custom line (Sala Riunioni Confindustria Nautica)

