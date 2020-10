60° SALONE NAUTICO DI GENOVA – GLI EVENTI COLLATERALI DEL 2 OTTOBRE

PRESENTAZIONE UFFICIALE DI GENOVA THE GRAND FINALE, ULTIMA TAPPA DELL’OCEAN RACE 2022-2023

TUTTO ESAURITO VII CONFERENZA NAZIONALE SUL TURISMO COSTIERO

“INCONTRI” IN BLU ALL’ACQUARIO DI GENOVA: LORENZO FERRAGAMO PROTAGONISTA

DOMANI ALLE ORE 12.00 PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL 1° DESIGN INNOVATION AWARD

La giornata di oggi 2 ottobre al Salone Nautico si è svolta regolarmente, nonostante le condizioni avverse. Per domani sabato 3 ottobre è previsto un miglioramento della situazione meteorologica, con venti moderati e assenza di pioggia.

La giornata degli eventi al Salone Nautico è stata oggi caratterizzata dalla presenza dell’Ocean Race che aveva già fatto tappa al Salone nel 2014 e nel 2018. Questa mattina è stato presentato il gran finale di The Ocean Race 2022-2023, che si concluderà a Genova nell’estate del 2023. All’evento, introdotto dalle parole del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, erano presenti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente di The Ocean Race Richard Brisius, che hanno evidenziato l’importanza di questa scelta che premia Genova come capitale mondiale della vela agonistica, considerato che la Ocean Race è la regata oceanica più famosa e iconica al mondo. Un appuntamento, preceduto dalla Ocean Race Europe – evento preparatorio in programma nell’estate del 2022, che coinvolgerà le stesse barche che saranno impegnate nel giro, evento che avrà una forte e positiva ricaduta sul territorio, come sottolineato sia dal Governatore sia dal Sindaco.

Alle ore 13.00 si è tenuta la Conferenza stampa di Sanlorenzo Yachts presso la Sala Forum del Padiglione Blu. Presente il CEO Massimo Perotti. “Genova è stata coraggiosa e se prima pensavamo che sarebbe stato l’unico salone nautico europeo per il 2020, potrebbe anche essere l’unico al mondo. Noi ci siamo sempre stati, per noi Genova è una tradizione e non potevamo certo mancare quest’anno che è il sessantesimo anniversario. Confindustria Nautica e tutti gli organizzatori con le autorità hanno lavorato bene e hanno creato le condizioni necessarie perché potesse passare le nuove ferree regole di sicurezza, siamo anche positivi che aumenterà la partecipazione, oggi il meteo non è dalla nostra parte”.

“Sanlorenzo ha organizzato dei micro saloni interni al cantiere di La Spezia – continua il presidente Perotti – invitando i clienti a venire a vedere le imbarcazioni. Per quest’anno abbiamo sopperito così, ma speriamo vivamente che l’anno prossimo si torni alla normalità e ad incontrare i nostri clienti nei saloni, come accade qui in questi giorni”. Sanlorenzo è presente al Salone di Genova con uno degli yacht più grandi, l’SX112 di oltre 37 metri di eleganza.

Tutto esaurito alla Sala Forum per la VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero, l’appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo, a cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica. Partecipano l’On. Umberto Buratti – Commissione Finanze Camera dei Deputati, Marina Lalli – Presidente di Federturismo Confindustria, Paolo Emilio Signorini – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Studio Zunarelli, Fabrizio Licordari – Presidente di Assobalneari-Confindustria, Roberto Perocchio – Presidente di Assomarinas. Ha moderato l’incontro Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera.

Alle ore 18.30 per gli Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare, iniziativa di Mu.MA Istituzione Musei del Mare, all’ Auditorium Acquario di Genova Fabio Pozzo, giornalista de La Stampa ha intervistato Leonardo Ferragamo, azionista dell’omonima maison e Presidente dei cantieri navali Nautor’s Swan. I personaggi blu sono donne e uomini fuori dell’ordinario legati al mare. Atleti che compiono grandi imprese, sportivi che prendono parte a importanti competizioni, imprenditori che si misurano con le onde e con il vento oltre che con il mercato, uomini di cultura che sul blu affinano il loro pensiero. Persone che credono e si battono per la salvaguardia dei mari. E gli “Incontri in blu” sono il palco sul quale si raccontano.

Gli appuntamenti di domani 3 ottobre

Padiglione Blu

Ore 11.00 – 12.00: Premiazione Design Innovation Award – A cura di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici – Sala Forum

Ore 11.00 – 12.00 – Le Reti d’impresa della nautica – Dall’analisi degli scenari a una piattaforma blockchain per proporre idee digitali di rete – Sala Riunioni Confindustria Nautica

Ore 16.00 – 17.00: Azimut Yachts: Open your eyes – proiezione del cortometraggio di Gabriele Muccino che ha come protagonista il nuovo Magellano 25 Metri. Un elogio della bellezza e dell’arte. Segue conferenza– Terrazza Pad. Blu

Alle ore 17.00 Presentazione Grand Soleil 44 Performance e Grand Soleil Custom line, presso la Sala Riunioni Confindustria Nautica al Padiglione Blu.

Breitling Theatre

Ore 11.00 – 12.00: Conferenza Stampa TORQEEDO/ H2BOAT

Ore 12.00– 16.00: Eventi FIV – Federazione Italiana Vela

• Anywave: Il progetto R.Eco per la salvaguardia del mare

• Premiazione della Scuole Vela FIV

• Presentazione Regate: NARC, regata Torri Saracene

• Presentazione progetto E-learning con l’Università La Sapienza

Ore 16.00 – 17.00: Azimut Yachts: Open your eyes – cortometraggio di Gabriele Muccino

Ore 17.00 – 18.00: Evento FIV: Evento speciale: La Bussola ritrovata: il successo della Vela e delle Scuole Vela nell’estate 2020

