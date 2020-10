Grande successo della Tavola Rotonda sulla: “Navigabilità sostenibile del fiume Tevere” organizzato dal PROPELLER club port of Roma

Domenica 4 ottobre 2020, nell’ambito del Tevere day in Piazza Tevere a Roma, il PROPELLER club port of Roma ha organizzato un’importante tavola rotonda sulla “Navigabilità sostenibile del fiume Tevere”. Sono intervenuti: la dott.ssa Laura Manfrin, capo della segreteria del Sottosegretario alle Infrastrutture con delega alla portualità, on. Roberto Traversi, l’ ing. Matteo Africano rappresentante della Città Metropolitana di Roma nel Comitato di Gestione AdSP Civitavecchia, la dott.ssa Cristiana Avenali Consigliere delegato ai Contratti di fiume della Regione Lazio, il Cv (Cp) Antonio D’Amore Comandante del porto di Fiumicino, l’avv. Francesco Di Majo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale mar Tirreno centro settentrionale (Porti del Lazio), il Prof. Rosario Pavia ordinario di Teoria dell’ Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Pescara, il Prof. Ing. Alberto Noli ordinario di Costruzioni Marittime presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, l’ ing. Stefano Corsini Presidente dell’ADSP mar Tirreno settentrionale (con sede a Livorno), l’ing. Silvano Simoni, di Roma Capitale, delegato riqualificazione Tevere, Resilienza e PAESC, il dott. Daniele Rossi, Presidente di Assoporti e presidente dell’ADSP mar Adriatico centro settentrionale (con sede a Ravenna), il quale ha ricordato che il Tevere nasce in Romagna, nei pressi di Forlì.

I lavori sono stati introdotti e coordinati dall’ ing. Donato Caiulo Presidente del Propeller club di Roma. (Vedi il video dell’evento: https://vimeo.com/464826925). L’International Propeller Club port of Roma, fondato nel dicembre 2019 ha lo scopo di promuovere l’incontro e le relazioni tra persone, associazioni ed istituzioni che gravitano nei trasporti marittimi, fluviali, terrestri, aerei e nella logistica in generale. Coerentemente alla strategia europea, vuole puntare con decisione a promuovere la sostenibilità ambientale nel trasporto marittimo e fluviale di Roma e del Lazio e contribuire a promuovere il dialogo, le sinergie e la condivisione delle scelte tra le varie Istituzioni interessate, di programmi e progetti riguardanti la navigabilità sostenibile del Tevere.

Così come intorno al Propeller Nazionale si è creato, negli anni, una buona coesione e collaborazione nell’ambito del frastagliato cluster marittimo italiano che riconosce al Propeller club un ruolo “super partes” tra le varie associazioni di categoria e le varie Istituzioni, analogamente il Propeller club di Roma si pone al servizio delle Istituzioni della Capitale per instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo sulle grandi idee progettuali, a partire dalla navigabilità sostenibile del Tevere. Questa Tavola Rotonda, è stata organizzata anche in previsione delle opportunità che si aprono sia con i fondi del Recovery Fund che con quelli della nuova Programmazione Europea 2021-2027, che orientano, per regolamento, verso le idrovie interne e la sostenibilità ambientale.

Seguiranno altri convegni ed incontri di approfondimento del Propeller club nelle varie sedi istituzionali per orientare a compiere concreti passi in avanti nel dialogo tra le associazioni, le istituzioni, le università. Quanto sopra al fine di condividere insieme dei progetti e delle ipotesi costruttive ed operative per rendere possibile, al 2030, l’utilizzo dell’idrovia fluviale lungo il Tevere sia per i turisti ed i crocieristi, ma anche per il Trasporto Pubblico Locale, il trasporto commerciale e la catena logistica fluviale che può rinascere attorno ad un nuovo utilizzo sostenibile e rigenerativo delle rive e delle “banchine” lungo il Tevere nel rispetto ed in continuità con le attività e l’uso storico dei luoghi.

