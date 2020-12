Italmondo Spa Trasporti e Logistica insieme a Transuniverse Forwarding per creare un asse logistico tra Italia e Belgio

Arluno– Italmondo Spa e Transuniverse Forwarding, leader di mercato nel settore del groupage rispettivamente in Belgio e in Italia, hanno stretto una partnership strategica.

In questo contesto, Italmondo Spa diventa l’agente esclusivo di Transuniverse Forwarding in Italia.

Da lunedì 23 novembre, Italmondo Spa organizzerà il servizio di navettaggio import export da e per tutte le filiali e la relativa distribuzione tra i due Territori.

Questa nuova partnership consentirà a Transuniverse di migliorare ulteriormente i propri servizi da e per l’Italia, uno dei suoi mercati principali.

Attualmente, la compagnia fornisce più di 35 partenze settimanali per il Paese.

“Italmondo dispone di piattaforme di distribuzione in tutta Italia, grazie alle quali potremo realizzare servizi diretti da Wondelgem (Gand) verso le più grandi città e centri industriali italiani, mentre ad oggi le spedizioni groupage devono essere trasbordate presso il nostro centro cross-dock di Milano. Grazie a queste linee dirette, i tempi di consegna verso tutte le destinazioni in Italia possono essere notevolmente ridotti. Sono convinta che la collaborazione con Italmondo, uno dei principali attori in Italia, sarà reciprocamente molto vantaggiosa” afferma Olivia Adins, membro del consiglio di amministrazione di Transuniverse Forwarding.

Sul fronte opposto, Italmondo Spa può ora fare appello a Transuniverse per la distribuzione in Belgio delle proprie spedizioni groupage. Oggi, Italmondo Spa effettua 20 partenze settimanali per il Belgio.

Federico Pozzi Chiesa, CEO di Italmondo Spa, afferma “Sono certo che la sinergia tra Italmondo e Transuniverse Forwarding, uno dei più importanti operatori del Paese, ci consentirà di godere di un sostanziale vantaggio competitivo, permettendoci di consolidare una leadership tra Italia e Belgio.”

Grazie a questa collaborazione, i due partner prevedono che i volumi cresceranno in modo significativo in entrambe le direzioni, e la frequenza delle partenze aumenterà nel breve periodo.

Italmondo Spa

Fondata nel 1953 dal Commendatore Giacinto Chiesa e oggi guidata da Federico Pozzi Chiesa in qualità di CEO, il Gruppo Italmondo (ITLM) rientra tra le aziende leader in Italia ed Europa per la logistica integrata e i trasporti nazionali e internazionali. L’azienda fa parte del Gruppo ITLM con Headquarter ad Arluno, Milano, conta più di 1.000 collaboratori in 25 sedi dirette nel Mondo, possiede 500.000 mq di aree logistiche di proprietà e 250.000 mq fra magazzini e uffici. A livello internazionale è presente direttamente in Germania, Spagna, Francia, Belgio (con servizi logistici a Mouscron), Serbia, Bulgaria e Cina e gode di un consistente network di partner in tutte le principali metropoli e scali a livello globale.

