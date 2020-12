UE: Commissione europea approva progetto green del MIT

Bruxelles-Il progetto “Infrastrutture Verdi” realizzato e proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato selezionato dall’Unione Europea. Il piano italiano è stato selezionato dalla Commissione superando la prima fase del Programma comunitario TSI 2021 (Technical Support Instrument). La decisione finale e l’assegnazione di 450 mila euro, a sostegno del Programma, sarà compito del Collegio dei Commissari che si riunirà verso la fine di febbraio 2021. In questo Programma, il MIT mira a diventare il centro di competenze in materia di “infrastrutture verdi” a livello nazionale e guida per le altre amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali.

Le “Infrastrutture Verdi” rappresentano un efficace strumento per la messa in sicurezza del territorio, in primo luogo quello italiano particolarmente esposto, per la sua orografia, a rischio di inondazioni e frane. Sono inoltre un valido aiuto nella prevenzione di conflitti sociali e politici che possono scaturire dallo sviluppo o l’upgrade di opere infrastrutturali e che difficilmente trovano soluzione nelle sole opere di compensazione ambientale. Il Programma, se approvato, offrirà soluzioni green integrate nella pianificazione dello sviluppo territoriale ed infrastrutturale, alternative o abbinate ad infrastrutture tradizionali, anche dette soluzioni “grigie”.

Salvatore Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche: