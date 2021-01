Interporto Bologna SpA tra i vincitori del premio Il logistico dell’anno 2020

Logistica, News, Trasporti

Premiato il progetto “dalla formazione alla mobilità, passando per l’open innovation”

Il giorno 16 dicembre 2020 si è svolta la 16° edizione del Premio “Il Logistico dell’Anno” che ha visto tra i premiati anche Interporto Bologna SpA.

Organizzata da Assologistica, Assologistica Cultura e Formazione ed Euromerci, la giornata ha premiato le aziende che hanno attivato progetti innovativi inerenti a vari settori (Ricerca & Sviluppo, Formazione, Intermodalità, ITC, Internazionalizzazione di Impresa, CRS, ecc.).

Interporto Bologna Spa ha presentato il progetto “dalla formazione alla mobilità, passando per l’open innovation”, progetto che ha da qualche anno l’obiettivo di ripensare il modello strategico, operativo e commerciale dei servizi per aggiungere valore agli spazi di interporto, rispondendo ai bisogni di imprese e persone che li abitano.

Il percorso di Interporto Bologna è partito nel 2018 con un team di ricercatori dell’università di Modena e Reggio Emilia che ha supportato la Società nella ridefinizione di una nuova identità dell’azienda quale facilitatore e promotore di iniziative volte a semplificare la vita quotidiana delle aziende e delle persone.



È poi proseguito anche nel 2020 con il team di ricercatori specializzati in metodologie di lean start-up e in open innovation di Almacube, l’incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna, che ha affiancato il gruppo di lavoro di interporto portando a sviluppare un nuovo modello di business con focus specifici sulla base delle esigenze delle aziende insediate che hanno avuto un ruolo cruciale in questo percorso.

Interporto Bologna Spa è molto lieta di aver ricevuto tale riconoscimento per lo sviluppo dei servizi per la comunità che conta oltre 120 aziende e circa 5.000 persone ogni giorno.

Una vera e propria cittadina della logistica.