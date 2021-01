Sergio Prete nominato Presidente dell’AdSP Mare Ionio

Roma. L’On. le Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, ha formalizzato la nomina al Prof. Sergio Prete quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio.

Il Prof. Sergio Prete, con questo decreto della Ministra De Micheli è confermato al suo secondo mandato per altri quattro anni alla guida dell’AdSP del Mare Ionio. L’iter del decreto di nomina si è concluso dopo le dovute procedure, d’intesa con la Regione Puglia e le due audizioni parlamentari nelle Commissioni specifiche di Camera e Senato.

Già a fine anno 2020, la Ministra Paola De Michele lo aveva nominato ‘commissario’dell’AdSP del Mare Ionio, vista la difficoltà burocratica di ottenere gli esiti delle due Commissioni parlamentari ed anche per il periodo natalizio; ma soprattutto per non lasciare scoperta un’Authority portuale importante per le infrastrutture strategiche che il Governo sta impegnando in questa regione marittima.

Un augurio di buon lavoro dalla redazione de IL NAUTILUS al Prof. Sergio Prete nell’assicurare un prosieguo delle attività gestionale dell’Ente portuale.

Abele Carruezzo