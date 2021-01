CONFINDUSTRIA NAUTICA E CONFINDUSTRIA LA SPEZIA: INSIEME PER LE AZIENDE E PER IL TERRITORIO

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto della Nautica Spezzino quale leader nazionale nel comparto.

La Spezia-In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi fra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in perfetta sinergia, ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere la propria rappresentanza unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio caratterizzato dalla specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del progetto Miglio Blu, nella convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore competitività per le imprese connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara Mario Gerini Presidente di Confindustria La Spezia.

Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare.

Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle im­prese, ci hanno fatto capire quanto siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare parte di una collettività.

Come Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio.

A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà vincente per le nostre aziende.

Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel nostro Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia – dichiara Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica.

L’obiettivo è quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due Associazioni, con il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione dell’Associazione territoriale dello spezzino la nostra competenza e la nostra esperienza, per sostenere le aziende del settore del diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare.

Sono un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale quindi la possibilità di realizzare sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e mirati come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro comparto».