Il Carbon Disclosure Project (CDP) premia con “B” l’impegno di GEFCO per le azioni sul clima

Scritto da Redazione Ambiente, Internazionale, Logistica, News, Trasporti

GEFCO, attore globale della logistica industriale e leader europeo nella logistica automotive ha mantenuto un rating B nel 2020, confermando il costante impegno del Gruppo nelle azioni sul clima.

Dal 2019 GEFCO partecipa con entusiasmo al questionario CDP, che fornisce alle aziende uno schema in cui inserire informazioni sulle azioni intraprese in ambito climatico, tra cui governance e politica, gestione dei rischi e delle opportunità, obiettivi, strategie ambientali e analisi degli scenari. GEFCO è progredita in molte delle 14 categorie del CDP e ha ottenuto un punteggio superiore alla media del settore.



In particolare, GEFCO è avanzata nella categoria relativa alla strategia di business, grazie al lancio della Divisione Operations Excellence and Sustainability (OES) nel 2020. Il Gruppo è stato anche riconosciuto per i suoi miglioramenti concreti in tema di emissioni grazie all’abbattimento del 2% di CO2. Le iniziative intraprese includono i test di camion a gas naturale in diversi Paesi europei e l’utilizzo di mega truck in Spagna per grandi carichi e una maggiore efficienza. Inoltre, GEFCO è molto migliorata nella gestione delle emissioni lavorando in modo proattivo con i fornitori per ridurre il proprio impatto ambientale. La società ha inoltre potenziato la divulgazione dei rischi e la governance.

“È estremamente motivante essere riconosciuti per i nostri progressi in alcune delle principali categorie ed essere supportati nell’individuazione delle aree sulle quali dobbiamo rafforzare il nostro impegno”, ha commentato Anne-Brigitte Spitzbarth, Vice President of Operations Excellence and Sustainability (OES). “Al fine di definire e accelerare una solida strategia di riduzione del carbonio a partire dal 2021, è entrato nella nostra squadra Aldo Diaz-Sanchez esperto di carbon strategy. La nostra continua partecipazione al CDP ci offre un’eccezionale opportunità di imparare, confrontare e identificare le aree in cui possiamo fare la differenza per i nostri dipendenti, partner e clienti nel nostro percorso a tutela dell’ambiente”.