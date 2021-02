Governo Draghi: Enrico Giovannini ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Scritto da Redazione Ambiente, Cultura, Italia, News, Trasporti

Roma. Il prof Enrico Giovannini è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; l’altro ieri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il governo del premier Draghi ha prestato giuramento.

Il prof Giovannini, sessantaquattrenne, economista, statistico e accademico italiano, è stato tra l’altro responsabile del settore statistico dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e professore di statistica economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Inoltre dall’aprile 2013 al febbraio 2014 Giovannini è stato ministro del Lavoro e delle politiche sociali nell’esecutivo guidato da Enrico Letta.

Brindisi, nel 2018, ha conosciuto il prof Giovannini in occasione di un incontro organizzato dalla Pastorale Sociale dell’Archidiocesi di Brindisi e Ostuni, curata da S.E. Mons. Domenico Caliandro e dal responsabile Don Mimmo Roma sul tema “Ambiente e Lavoro sviluppo sostenibile”? In quell’occasione il neo Ministro si rese conto delle potenzialità e della polifunzionalità del porto di Brindisi, quale ’porta d’oriente’ da e per l’Europa. Al prof Giovannini i migliori auguri di buon lavoro da parte della redazione de “ILNAUTILUS”.