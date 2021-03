ECSA-ETF: il trasporto marittimo dell’UE deve attrarre e trattenere più donne

Scritto da Redazione Cultura, Europa, Italia, News, Trasporti

Mario Mattioli, presidente Confitarma, dichiara “la Confederazione Italiana armatori, aderente ad ECSA, è fortemente impegnata per migliorare la partecipazione delle donne nello shipping. Sono fiero di poter annoverare tra i membri del nostro Consiglio confederale, molte armatrici ed anche la vice presidenza della Confederazione è affidata ad una donna, Mariella Amoretti, Ceo di un importante gruppo armatoriale italiano che testimonia il fondamentale contributo delle donne allo sviluppo dello settore marittimo, sia a bordo sia a terra.

Sono più che convinto che la diversificazione contribuisca a rendere l’industria marittima più forte, più attraente, più competitiva, prospera e socialmente sostenibile”.

Le parti sociali europee del trasporto marittimo, ECSA (associazione degli armatori dell’Unione europea) e ETF (Federazione europea dei lavoratori dei trasporti) continuano a sostenere una maggiore partecipazione delle donne alla navigazione europea. In occasione della Giornata internazionale della donna, stanno lanciando un sondaggio per determinare lo stato attuale dell’occupazione femminile nel settore e valutare le esigenze delle donne marittime, un primo passo di un progetto finanziato dall’UE per aumentare la partecipazione delle donne nell’industria marittima.

Il tema UN Women quest’anno è “Donne al comando: raggiungere un futuro uguale in un mondo COVID-19”. La pandemia ha confermato che le donne sono in prima linea per garantire il flusso senza interruzioni del commercio globale e svolgere un ruolo cruciale nel plasmare un futuro equo di ripresa e prosperità.

L’ECSA e l’ETF hanno firmato una dichiarazione congiunta di intenti per rafforzare la partecipazione delle donne alla navigazione europea nel novembre 2018. Le due organizzazioni hanno aderito all’iniziativa della Commissione europea “Donne nei trasporti – Piattaforma europea per il cambiamento” per rafforzare l’occupazione femminile nel settore dei trasporti.

ECSA ed ETF hanno trasformato i loro impegni in azioni con il progetto congiunto WESS, cofinanziato dall’UE, che mira a contribuire a un ambiente di lavoro attraente, intelligente e sostenibile nel settore marittimo dell’UE e sosterrà il lavoro per la creazione di posti di lavoro, la crescita e la competitività del settore – particolarmente importante in quanto il settore cerca di riprendersi dagli effetti del Covid-19, attirando e trattenendo più donne sia a terra che in mare.

“Vediamo più compagnie di navigazione che capiscono che la diversità è uno strumento per aumentare la competitività. La spedizione è per tradizione un’industria maschile ed è ora di cambiare la situazione. Il contributo che più donne possono portare alla forza lavoro marittima, sia in mare che a terra, è notevole. Il coinvolgimento attivo di uomini e donne e la diffusione del messaggio tramite ambasciatori e campioni, è il metodo più efficace per promuovere il settore presso altre donne.

Nella mia azienda, Stena, ad esempio, l’uguaglianza di genere è una priorità fondamentale per la sostenibilità. Il settore dei trasporti marittimi deve diventare più diversificato, inclusivo, resiliente e digitale e deve accadere ora “, ha affermato Claes Berglund, presidente dell’ECSA e direttore degli affari pubblici e della sostenibilità di Stena.

“Sono molte le iniziative in corso per rafforzare la partecipazione delle donne nel settore dello shipping. L’ECSA è orgogliosa di guidare il lavoro a livello dell’UE insieme alla nostra parte sociale ETF e sono onorato di sostenere la promozione della necessità di equità, uguaglianza e inclusione che porterà a una maggiore partecipazione delle donne nel trasporto marittimo “, ha concluso Berglund.

“La Giornata internazionale della donna offre un’opportunità globale per riconoscere il lavoro delle donne nella nostra economia e nelle nostre vite. In qualità di industria globale, il trasporto marittimo è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti delle donne: è nostro dovere dimostrare i ruoli vitali delle donne e l’urgente necessità di creare ambienti di lavoro in cui possano prosperare “, ha aggiunto Debbie Cavaldoro, responsabile delle politiche. e la strategia di Nautilus International e l’ETF guidano il progetto WESS.

“L’EFT è orgogliosa di lavorare a fianco dell’ECSA per garantire che le voci delle donne marittime e delle donne nel settore marittimo siano al centro dei progetti per sostenere il reclutamento e il mantenimento di più donne nel settore marittimo”, ha continuato. “È stato dimostrato più volte che un ambiente di lavoro diversificato è vantaggioso per tutti e questo è importante per un team a bordo di una nave quanto lo è per qualsiasi altro team in ufficio”, ha concluso Debbie Cavaldoro.