A Global Green Deal: editoriale di Ursula von der Leyen

Bruxelles- Rafforzando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e investendo massicciamente in energia pulita, greentech, e ricerca e sviluppo, l’Unione Europea si propone come leader mondiale per il clima.

In Europa, abbiamo sentito gli avvertimenti sui cambiamenti climatici. Sappiamo che se la nostra industria, energia, trasporti e sistemi alimentari non cambiano, potremmo affrontare un aumento catastrofico della temperatura di più di 3°C in questo secolo.

Mentre ci avvicinavamo alla fine del 2020, l’anno più caldo mai registrato, noi nell’Unione europea abbiamo preso una decisione collettiva di ridurre le nostre emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 55% dai livelli del 1990 entro il 2030. La Commissione europea sta ora portando avanti questo impegno con cambiamenti politici concreti e la Banca Europea per gli Investimenti sta sostenendo lo sforzo con la sua finanziaria. Il decennio attuale è un momento decisivo per il nostro pianeta. Per affrontare le immediate sfide che ci attendono, le nostre due organizzazioni stanno convocando Governi, istituzioni e investitori internazionali il 24 marzo 2021, per un evento storico: “Investing in Climate Action”.

L’evento riunirà i leader mondiali per condividere i loro piani per l’attuazione delle necessarie politiche interne e garantendo il coordinamento internazionale. E cercherà di aiutare gli investitori e leader aziendali per migliorare la loro comprensione dell’ambiente politico in cui opereranno almeno per il prossimo decennio.

L’azione per il clima richiede cambiamenti strutturali di vasta portata ed enormi livelli d’investimento nel mondo. Solo in Europa, il raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 richiederà una stima di 350 miliardi di euro (417 miliardi di dollari) di investimenti aggiuntivi all’anno. Tuttavia, questa cifra impallidisce a confronto ai costi di non fare nulla. Per affrontare la sfida degli investimenti, la BEI, il più grande prestatore multilaterale al mondo, è diventata l’EU Climate Bank, allineando tutte le sue attività agli obiettivi delineati nell’accordo di Parigi. Tra le altre cose, la BEI si è impegnata a sostenere 1 trilione di euro di investimenti nell’azione per il clima e sostenibilità ambientale nel prossimo decennio.

Ma i finanziamenti da soli non ci porteranno dove dobbiamo andare. Abbiamo anche bisogno di una tabella di marcia, motivo per cui la Commissione europea ha introdotto il Green Deal europeo nel dicembre 2019. La nuova Europa, con la strategia di crescita, mira a trasformare l’UE in una società più giusta e più prospera, guidando la transizione verso un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. In definitiva, l’obiettivo è raggiungere la rete zero emissioni di GHG entro il 2050.

L’UE, tuttavia, rappresenta meno di 10% delle emissioni globali, quindi l’azione europea da sola non lo sarà abbastanza da rallentare il riscaldamento globale. Per mantenere l’aumento della temperatura globale il più vicino a 1,5°C come possibile, dobbiamo sostenere gli sforzi di decarbonizzazione oltre i nostri confini. Ecco perché abbiamo bisogno di un Global Green Deal.

A tal fine, ci siamo posti tre priorità d’investimento. In primo luogo, dobbiamo assicurarci che il massimo delle tecnologie pulite avanzate siano adottate ovunque. Nonostante i buoni progressi sulle energie rinnovabili, distribuzione, il 40% dell’elettricità mondiale è ancora generata dal carbone, la fonte di energia più sporca. Con lo sviluppo economico arriva una maggiore domanda di elettricità, e quindi una responsabilità per adottare soluzioni Greentech e collegare il mondo a reti pulite.

L’Europa è pronta a investire in qualsiasi cosa, dai programmi di elettrificazione verde in Africa a quei progetti industriali di decarbonizzazione in Asia, per lo sviluppo di batterie in America Latina. E abbiamo il clima-competenze di adattamento per condividere, insieme alle tecnologie di controllo delle inondazioni, previsioni meteorologiche avanzate, strumenti e infrastruttura resiliente. Con i mezzi finanziari e le conoscenze per supportare sforzi di adattamento climatico, la BEI utilizzerà le sue risorse per aumentare gli investimenti del settore privato in questa zona critica.

La nostra seconda priorità è investire in tecnologie verdi rivoluzionarie come mai prima d’ora. Tale ricerca e lo sviluppo sono necessari per affrontare un’enorme opportunità di mercato. Già, un gruppo di paesi che rappresentano la metà delle emissioni mondiali di gas serra ha adottato obiettivi “net-zero” e altri seguiranno sicuramente. Avranno tutti bisogno della tecnologia e degli investimenti europei per arrivarci. Idrogeno pulito, le energie rinnovabili offshore e le soluzioni per lo stoccaggio di energia possono diventare tutte vivaci settori di esportazioni dell’UE.

Infine, dobbiamo abbracciare l’idea di una “economia circolare”. Allo stato attuale delle cose, ne stiamo sfruttando di più di quanto il nostro pianeta può permettersi di offrire, e gli effetti di questo superamento diventeranno ogni anno che passa sempre più drammatici e distruttivi. Dobbiamo ridurre urgentemente l’impronta ambientale e di carbonio delle merci che consumiamo. Per fare ciò, dobbiamo investire in tecnologie circolari che riutilizzano le risorse, piuttosto che produrre costantemente o importare nuovi beni ed estrarre sempre più materie prime. L’economia circolare è un enorme potenziale non solo per ridurre la nostra dipendenza dalle scarse risorse, ma anche per creare posti di lavoro.

L’Europa continua a dimostrare che il Green Deal non è solo una politica ambientale; è una necessità geopolitica ed economica. Cinque anni fa, 196 paesi si sono riuniti e hanno firmato l’accordo di Parigi, impegnandosi a mantenere la temperatura media globale entro 2°C – ma preferibilmente 1,5°C – del suo livello preindustriale. Finora, questo impegno deve ancora essere accompagnato da un’azione sufficiente. È tempo di aumentare le nostre ambizioni e accelerare il progresso. Questo sarà il nostro messaggio al mondo a “Investing in Climate Action” il 24 marzo prossimo. Dobbiamo unirci tutti: non solo i governi, ma anche le imprese, le città, le istituzioni finanziarie, e società civile – per affrontare la sfida climatica. L’Europa ha gli strumenti, le competenze e la conoscenza per dare l’esempio. Dobbiamo tradurre la nostra leadership nella politica climatica ed essere leadership nel mercato per garantire un Green Deal globale. Andiamo a lavorare.

Ursula von der Leyen