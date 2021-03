“Corporate Sustainability Hub”, a cura di CORE e SOLE 24 ORE, 31 marzo ore 9.30

Mercoledì 31 marzo alle ore 9:30 si terrà in streaming il primo “CORE SUSTAINABILITY HUB” a cura di CORE e del Sole 24 Ore, l’evento digitale che si pone come obiettivo la valorizzazione delle migliori pratiche messe in campo dalle aziende in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Quattro panel monografici, della durata di 40 minuti ciascuno: mobilità sostenibile, Green New Deal, obiettivo decarbonizzazione, la finanza come acceleratore per la transizione sostenibile.

Interverranno tra gli altri, Massimiliano Salini, Europarlamentare, membro della Commissione per i trasporti ed il turismo, Commissione per il commercio internazionale, Commissione per Industria ricerca ed energia, Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Vannia Gava, Sottosegretario Ministero della Transizione Ecologica.