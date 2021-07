I SUPER MATERIALI DI NANO-TECH A SERVIZIO DI CANTIERE NAVALE FRANCHINI: SIGLATA PARTNERSHIP IN OCCASIONE DEL PROGETTO “MIA”

Attraverso la collaborazione con lo storico brand di yacht di lusso, la società marchigiana consolida la propria presenza nel settore nautico



Milano– Nano-Tech, PMI innovativa marchigiana che progetta, realizza e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni, annuncia la partnership con Cantiere Navale Franchini, siglata in occasione del progetto MIA per la realizzazione del raffinato motoryacht di 19 metri realizzabile su richiesta del cliente in quattro diverse versioni.



Franchini Yacht, storico costruttore di imbarcazioni molto raffinate sia per il design che per la qualità dei materiali, ha scelto i materiali Nano-Tech per garantire al motoryacht MIA elevati standard qualitativi e prestazioni di eccellenza. Grazie ai super-materiali di Nano-Tech, il motoscafo planante diventa un concentrato di tecnologie d’avanguardia per la sicurezza della navigazione, comfort dei passeggeri e elevato livello di sostenibilità nell’impiego dei materiali.



I materiali speciali di Nano-Tech renderanno la struttura e alcune componenti delle imbarcazioni Franchini più leggere e contemporaneamente più resistenti, con un sensibile miglioramento della navigabilità. La sicurezza e il confort dei passeggeri saranno esaltati dal materiale ignifugo e dalla riduzione delle vibrazioni e della propagazione sonora.



“Attraverso questa collaborazione abbiamo consolidato la nostra presenza nel settore, posizionandoci come partner ideale per realtà di eccellenza come Franchini Yacht” ha dichiarato Giuseppe Galimberti, amministratore delegato di Nano-Tech. “Soprattutto a seguito della pandemia, con il ritrovato bisogno di libertà e di viaggio, è attesa una crescita del mercato della Nautica, accelerata dalla rivoluzione in atto nel settore grazie all’utilizzo dei nano-materiali. Nano-Tech è pronta ad affiancare le aziende in questa vera e propria rivoluzione tecnologica”.



Questo progetto costituisce una delle attività prioritarie per le quali Nano-Tech ha lanciato un aumento di capitale progressivo fino a 5 milioni di euro sia per investitori private che retail. A questi ultimi è dedicata la raccolta in equity crowdfunding aperta sulla piattaforma online partecipata da Intesa Sanpaolo BacktoWork (https://www.backtowork24.com/online- campaign.php?c=143-nano-tech), che a poche settimane dal lancio ha già superato la soglia minima di 300.000 euro.