Emission Trading System: ESPO risponde su ‘Have your say’

I porti europei esprimono preoccupazione per i primi segnali di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese prima dell’avvio dell’EU ETS per il settore marittimo

Bruxelles. Nel corso della consultazione pubblica sulla proposta di Regolamento di esecuzione ETS che stabilisce regole per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di gestione delle società di navigazione da parte delle Autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, ESPO espone le proprie contrarietà. La risposta di ESPO avviene dopo quelle di Assoporti Italia e di società di navigazione importanti come MSC e Grimaldi Group.

L’Organizzazione Europea dei Porti Marittimi (ESPO) ribadisce il suo sostegno a un sistema di scambio delle emissioni come strumento per rendere più verde il settore del trasporto marittimo, ma esprime la sua seria preoccupazione per i primi segnali di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese a causa della portata limitata di la legislazione attuale.

Per ESPO, il principio di non considerare come “porto di scalo”, nel computo delle tariffe ETS, gli scali verso alcuni porti di trasbordo confinanti con l’UE è solo una soluzione parziale al problema.

ESPO concorda pienamente con l’identificazione di Tanger Med e East Port Said come i principali porti di trasbordo vicini. Tuttavia, ciò non basterà a garantire che l’evasione non possa avere luogo. Mentre solo pochi porti vicini stanno raggiungendo le soglie molto elevate di volume di trasbordo previste dalla legislazione (65%), molti porti e terminal in tutta Europa hanno e/o stanno sviluppando capacità di trasbordo.

La Commissione dovrebbe quindi non solo esaminare i volumi attuali, ma anche considerare la capacità di trasbordo nei diversi porti confinanti con l’UE.

Inoltre, secondo la normativa attuale, anche se lo scalo in un porto di trasbordo extra-UE è soggetto al regime speciale, è comunque più favorevole per le navi fare scalo in un porto extra-UE che in un porto di trasbordo UE. Quando le navi fanno scalo in un porto di trasbordo dell’UE, l’ultima tratta tra il porto di trasbordo e qualsiasi altro porto dell’UE è soggetta alle tariffe ETS per il 100% del viaggio. Se invece le navi fanno scalo in un porto di trasbordo extra-UE, viene contabilizzato solo il 50% del viaggio.

“Vediamo un reale aumento degli investimenti in capacità aggiuntiva di TEU nei porti e in nuovi terminal nei paesi vicini, compresi gli investimenti realizzati dalle principali compagnie di navigazione in questi porti, e sentiamo anche parlare dei primi movimenti di reindirizzamento al di fuori dell’Europa. Ciò rafforza l’idea che le compagnie di navigazione, ove opportuno, si stanno preparando a uscire dall’EU ETS marittimo. Riconosciamo l’importanza della direttiva EU ETS e ne sosteniamo l’obiettivo, ma continuiamo a rammaricarci che questo quadro legislativo svantaggi i porti dell’UE rispetto ai porti extra-UE, senza il beneficio atteso in termini di riduzione delle emissioni”, sottolinea Zeno D’Agostino, Presidente dell’ESPO.

La Commissione europea deve garantire che l’attuazione dell’ETS tuteli la competitività dei porti europei ed eviti la fuga di carbonio e di imprese verso i porti confinanti con la stessa UE.

Per i porti europei, il monitoraggio dovrebbe avvenire già prima della data di presentazione della domanda, poiché i movimenti di deviazione e di evasione sono già in preparazione o stanno avvenendo adesso. Inoltre, il monitoraggio dovrebbe avvenire in modo continuo e non solo con una relazione ogni due anni.

“Bisogna rendersi conto che una volta stabilita l’evasione e cambiate le rotte commerciali, sarà molto difficile invertire gli sviluppi negativi”, afferma Isabelle Ryckbost, segretaria generale dell’ESPO.

Sebbene sia difficile dimostrare un nesso causale diretto tra alcuni reindirizzamenti e lo sviluppo di terminal al di fuori dell’UE, il livello e l’intensità dei recenti sviluppi nei porti extra-UE rafforzano la preoccupazione di molti porti europei interessati sui possibili effetti negativi dell’EU ETS senza il beneficio ambientale atteso. Oltre a perdere la capacità di trasbordo e i relativi posti di lavoro, l’Europa rischia di perdere la supervisione e il controllo dell’intera catena di approvvigionamento.

Considerando la situazione attuale, gli sviluppi e le gravi conseguenze dell’attuazione di questa legislazione per la competitività e il futuro di alcuni porti europei, ESPO auspica un dialogo aperto, continuo e costruttivo con la Commissione che consenta di mappare gli impatti negativi e segnalare l’evasione in un momento molto rapido. fase iniziale, al fine di realizzare un sistema ETS che realizzi le ambizioni per cui è stato progettato.

Abele Carruezzo