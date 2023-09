Anita Magurano e Federico Quaranta, i due atleti tarantini nella Race del SailGp Inspire

Ieri, intanto, i piccoli di Ondabuena impegnati nella giornata di pulizia sulle coste di Mar Piccolo con SailGpInspire e One Ocean Foundation

Saranno Anita Magurano e Federico Quaranta, del Circolo Velico Ondabuena i due velisti tarantini che scenderanno in acqua nel prossimo week end nella Race del programma Inspire, che il Sail GP organizza per i giovani atleti della Classe Waszp.

Una regata per le piccole derive monoposto volanti che mostra anche il grado di maturità della classe italiana specializzata nella navigazione con tecnologia foil.

Da tempo come circolo abbiamo puntato su questo segmento di navigazione a vela, formando la squadra Waszp tarantina, che da poco ha diplomato anche il “suo” Cristiano Apruzzi, come campione italiano Master della classe italiana, e il riconoscimento a istruttore federale per la Foil Academy della FIV di uno dei nostri coach, Francesco Bonvino – dice Salvatore Serra, presidente del Circolo velico Ondabuena.

Un connubio quello tra Ondabuena e SailGP che già nella prima edizione del Grand Prix internazionale dei catamarani F50 a Taranto, nel 2021, si era sviluppato nel segno della crescita.

In quella edizione venne piantato il primo seme con l’affidamento di un Waszp proprio al nostro circolo – commenta ancora Serra – e da lì non ci siamo più fermati.

Una comunione d’intenti che si è sviluppata sia nel 2021 che in questa edizione, anche attraverso l’impegno verso il temi della tutela e della sostenibilità ambientale.

Ieri infatti il Circolo Velico Ondabuena, insieme alla squadra della Classe Open Skiff (under 12 e under 15) ha partecipato alla giornata organizzata da SailGp Inspire e One Ocean Foundation di pulizia delle coste dai residui plastici.

La giornata di pulizia ha interessato il litorale tarantino del Mar Piccolo.