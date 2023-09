Il “living lab diffuso” del progetto Innovittica

Trapani– Nel contesto del progetto a titolarità del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana “Innovittica: Innovazione di Prodotto e di Processo nell’Industria di Trasformazione Ittica Siciliana”, (finanziato dal “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca” 2014-2020, relativo alla misura 1.26) che vede come capofila il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, è stato realizzato un “living lab diffuso” sul territorio regionale, con il coinvolgimento diretto delle aziende di trasformazione dei prodotti ittici, per la messa a punto di prodotti trasformati e di processi produttivi innovativi ed il trasferimento tecnologico immediato alla produzione.

Nell’ambito delle attività di formazione e trasferimento sono stati organizzati i primi due workshop, tenuti dal tecnologo Luca Carvello dell’Arredo Inox Srl di Crotone, focalizzati sulla utilizzazione del Pesciugatore® della Stagionello per la produzione di trasformati di elevata qualità.

Durante la prima giornata, presso la sede della Euroittica Lilybetana, a Marsala, sono state illustrate le tecniche per la produzione di insaccati a base di pesce e sulla stagionatura (dry aging) del pesce, con il supporto delle ricercatrici dell’Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario, Dott.ssa Rosaria Arena e della Dott.ssa Laura La Barbera, e del responsabile produzione dell’azienda, Mauro Cavazza. Sono state prodotte mortadelle di tonno e seppia, che verranno utilizzate per i consumer test previsti dal progetto.

Il secondo workshop è stato ospitato presso l’OP della Pesca di Trapani, con la partecipazione del presidente Natale Amoroso e il coordinamento della Prof.ssa Concetta Marina Messina, per la definizione delle tecniche di affumicatura di lampughe a basso tenore di sodio e per le tecniche di essiccatura di spicare. La riduzione del tenore di sodio nei prodotti ittici trasformati è in linea con la politica dell’U.E. rivolta a ridurre il consumo di sale, e consente di produrre e commercializzare alimenti funzionali di elevato valore.

Entrambi i workshop hanno offerto ai partecipanti un’opportunità unica per approfondire le tecniche innovative legate alla preparazione di insaccati a base di pesce e alla stagionatura del pesce. Durante le sessioni, il tecnologo Luca Carvello ha illustrato in dettaglio il funzionamento dell’apparecchiatura messe a disposizione dal progetto per le attività di ricerca industriale, che consente la produzione di preparati di pesce cotti, nonché la loro affumicatura, stagionatura, essiccazione. Grazie a questa iniziativa, le aziende coinvolte hanno avuto l’opportunità di acquisire competenze di alto livello e di implementare processi innovativi nelle loro produzioni, contribuendo così a migliorare e a diversificare l’offerta siciliana di prodotti ittici di elevata qualità.

Il “living lab diffuso”, realizzato nell’ambito delle attività del progetto “Innovittica”, attraverso la partecipazione diretta ai percorsi di ricerca e sviluppo delle Aziende, consentirà una capitalizzazione dei risultati ottenuti dalla ricerca industriale, garantendo il trasferimento immediato alla produzione dei prodotti e dei processi innovativi messi a punto. Inoltre, la costruzione di una infrastruttura di ricerca diffusa, che nel futuro potrà essere implementata con nuovi nodi e nuove tecniche, è garanzia di durabilità delle azioni di ricerca avviate dal progetto “Innovittica” e di messa a valore delle risorse umane ed economiche messe a disposizione dall’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.

Il progetto Innovittica è frutto di un partenariato tra il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ed il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, capofila di un’Associazione Temporanea di Scopo composta dall’ Università di Messina – Dipartimento di Scienze Veterinarie, il Distretto della pesca e Crescita Blu – Co.S.Va.P., il Centro di Competenza Distrettuale – Società Consortile di Mazara del Vallo, Medicair Industries. Si tratta di un progetto finanziato dal “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca” 2014-2020, relativo alla misura 1.26 che si propone l’obiettivo generale di promuovere l’innovazione nel settore della pesca.