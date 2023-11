Damen lancia la prima nave al mondo per servizi completamente elettrica con capacità di ricarica offshore

(Foto courtesy Damen Shipyards Group)

Amsterdam. Damen Shipyards Group ha lanciato ufficialmente la sua nave operativa di servizio completamente elettrica (SOV, Service Operation Vessel) con capacità di ricarica offshore l’altro giorno all’Offshore Energy Exhibition & Conference 2023 di Amsterdam.

La società afferma che la nuova SOV 7017 E, che si dice sia la prima nave al mondo con capacità di ricarica offshore, apre la strada a una riduzione significativa delle emissioni nella manutenzione dei parchi eolici offshore. Una carica completa richiede tipicamente energia prodotta in poche ore da una singola turbina eolica offshore.

La nave, di 70 metri di lunghezza e 17 metri di larghezza, dispone di 60 cabine che forniscono alloggio per l’equipaggio e fino a 40 tecnici e tutto lo spazio di stoccaggio, officine e ponte per intraprendere l’ampio ambito di trasporto e lavoro necessario.

Il nuovo SOV 7017 E presenta il layout DPX-DRIVE di Damen, con quattro propulsori azimutali che forniscono la propulsione in modo indipendente in qualsiasi direzione e che offrono livelli di rumore subacqueo notevolmente ridotti, secondo Damen.

Per le capacità di ricarica offshore, Damen ha collaborato con MJR Power & Automation con sede nel Regno Unito – una società che ha precedentemente sviluppato un sistema di ricarica offshore per una nave di trasferimento dell’equipaggio – e ha condotto un’analisi dei casi aziendali che ha mostrato positivi ritorni sull’investimento, che varia da 5 a 15 anni, a seconda dello scenario operativo.

Il sistema di ricarica utilizza la passerella, resa stabile dal movimento, per collegare la nave e una turbina o una sottostazione offshore, più o meno nello stesso modo in cui viene effettuato il trasferimento del personale. La passerella è controllata dalla timoneria, che non richiede alcuna interazione manuale con le apparecchiature di ricarica, e l’intero sistema utilizza infrastrutture offshore preesistenti, il che significa che non sono necessarie alcuna riprogettazione o aggiunta ai componenti del parco eolico offshore. La carica viene effettuata mentre la nave è in una potenza bassa, la cosiddetta ‘modalità DP verde’, che richiede meno energia rispetto al carico dell’hotel. Una carica completa richiede tipicamente energia prodotta in poche ore da una singola turbina eolica offshore.

Il sistema, che sta per ottenere dal Registro Navale Det Norske Veritas (DNV) Approval In Principle (AIP), è progettato secondo gli standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale e con i prossimi standard di ricarica offshore in fase di sviluppo collaborativo da parte di DNV UK e Norvegia.

Il SOV 7017 E dispone di una batteria da 15 MWhr, sufficiente per alimentare la nave durante un’intera giornata di operazioni. La batteria è fosfato di ferro al litio (LFP, Litio-Ferro-Phosfato LiFePO4) al posto del tipo di batteria al litio nichel manganese (NMC, Litio e ossido di Nickel-Manganese-Cobalto LiNiMnCoO2). Le batterie LFP offrono il vantaggio di essere meno dipendenti da materie prime sensibili, in particolare dal cobalto, con LFP che offre anche prestazioni di sicurezza migliorate, essendo meno suscettibile all’accensione e, in caso di accensione, è più facile da contenere.

Nel caso in cui la nave non possa accedere all’elettricità per un breve periodo, la SOV 7017 E dispone di una piena ridondanza ed è in grado di continuare le operazioni con la propulsione diesel convenzionale.

Abele Carruezzo