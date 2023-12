“Collaborare con i partner ”, l’industria energetica offshore parla di innovazione e di accelerazione dei progetti

L’industria eolica offshore chiede che l’innovazione e l’accelerazione della distribuzione non ostacolino il progresso du un settore rispetto all’altro

Amsterdam. Durante la sessione di conferenze “Innovare o accelerare?” durante l’Esposizione e la Conferenza sull’Energia Offshore 2023 (OEEC 2023), i relatori hanno avvertito che troppo tempo si sta dedicando all’innovazione, osservando che questo potrebbe rallentare la costruzione dell’eolico offshore, ma ha anche favorito l’innovazione nell’aiutare l’industria ad accelerare il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi per il 2030 e oltre.

Durante la conferenza OEEC di quest’anno è stato osservato che, mentre le sfide sulle scene politiche ed economiche globali continuano a sorgere, il settore dell’energia offshore sta spingendo avanti lasciando i vecchi modi, reinventando gli strumenti per superare meglio l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di zero del 2050.

Attualmente significa avvicinarsi a progetti e business con flessibilità e agilità. Significa anche non mettere da parte l’innovazione per concentrarsi sull’accelerazione della transizione energetica – poiché l’innovazione è diventata la cosa che può accelerare le fasi progettuali.

Con catene di approvvigionamento già allungate, il tema importante per tutte le industrie energetiche offshore rimane che le supply chain, i Governi e le Organizzazioni ambientaliste devono continuare giorno dopo giorno ad accelerare nei processi d’innovazione.

Ora più che mai, le industrie, un tempo contenute nelle loro rispettive caratteristiche e requisiti unici, sono alle prese con nuove tecnologie e nuovi modi di pensare. Questo progresso, nel settore dell’energia offshore, significa maggiore attenzione alla natura, all’applicazione a livello industriale della digitalizzazione e ora anche all’accettazione delle soluzioni di intelligenza artificiale.

A OEEC 2023, il collegamento tra le diverse industrie energetiche offshore e lo straordinario numero di soluzioni innovative è stato in prima linea in quasi tutte le conversazioni e visibile in quasi tutti gli espositori.

Alla sessione della conferenza “Offshore eolico: business as insolito”, l’industria ha affrontato il tema del raggiungimento di ambiziosi obiettivi eolici offshore con le sfide attuali del settore. La sfida principale per l’eolico offshore nel prossimo decennio sarà come integrare tutti gli elettroni prodotti nel mix energetico.

Nel 2020, la Commissione europea ha proposto una strategia sull’idrogeno che mira ad accelerare lo sviluppo dell’idrogeno verde, prodotto attraverso l’elettrolisi utilizzando energia rinnovabile. Nel giugno dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno lanciato un programma da 8 miliardi di dollari per finanziare i hub a idrogeno regionali puliti (verdi). Nell’ottobre di quest’anno, la Danimarca ha chiuso la prima gara Power-to-X al mondo, per la quale erano ammissibili solo i progetti che producevano idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e quelli che soddisfano i requisiti di documentazione dell’UE per i carburanti green Power-to-X.

La Conferenza sull’Energia Offshore di quest’anno ha avuto modo di ascoltare le ultime intuizioni sull’idrogeno che svolgerà un ruolo molto importante, soprattutto nei settori difficili; attività offshore saranno necessarie per sostenere la crescita della produzione di idrogeno.

Si è parlato anche di energie marine come le onde, le maree e il solare galleggiante che stanno diventando parte di piani che assicurerebbero grandi progetti energetici offshore, come i parchi eolici offshore, che utilizzano ogni metro quadrato del loro rispettivo sito per produrre elettricità.

Un esempio di questo è l’Olandese Kust West Site VII nei Paesi Bassi, che è stato assicurato da RWE in una gara d’appalto lo scorso anno e includerà sia tecnologie solari offshore e sia quelle galleggianti. Oltre alla produzione di energia rinnovabile, l’accumulo di energia e le nuove tecnologie di rete sono pronti per essere integrate in questi progetti in futuro.

L’edizione 2023 ha anche posto le basi per l’Offshore Energy Exhibition & Conference 2024 poiché, tra tutti i cambiamenti attuali e per la maggior parte a causa loro, le industrie del settore energetico offshore si stanno avvicinando, diventando intrecciate e in modo più che in modo a seconda dell’altro.

Questo è il motivo per cui il tema per OEEC 2024 sarà Harmony, attraverso il quale vogliamo non solo evidenziare i segmenti in cui gli operatori dell’energia offshore e i vari stakeholder stanno lavorando insieme, ma anche per invitare l’intero settore, i governi e le organizzazioni ambientali a portare le collaborazioni al prossimo livello più affiatato. La Offshore Energy Exhibition & Conference 2024 si terrà il 26 e 27 novembre 2024.

Abele Carruezzo