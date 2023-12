I marittimi per un futuro decarbonizzato

Londra/Dubai. Un nuovo progetto di formazione preparerà i marittimi per navi a zero o quasi zero emissioni, aiutando l’industria marittima mondiale a decarbonizzare e garantire una transizione giusta per i marittimi.

La ricerca commissionata dalla Maritime Just Transition Task Force ha identificato che 800.000 marittimi potrebbero richiedere un addestramento aggiuntivo entro la metà degli anni ’30 per far funzionare le navi a propulsione con carburanti a zero o quasi a zero emissioni.

Con i marittimi al centro del settore delle spedizioni, questa formazione è vitale per garantire un successo e solo la transizione verso un nuovo panorama marittimo. Il quadro di formazione (training framework), finanziato attraverso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e la Lloyd’s Register Foundation, fornirà ai marittimi competenze nella decarbonizzazione e fornirà una guida per i formatori e l’industria.

Il progetto è stato annunciato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2023) delle Nazioni Unite (COP 28), riunita a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

Stephen Cotton, segretario generale della International Transport Workers Federation, spiega: “I marittimi sono fondamentali per una giusta transizione per garantire che l’esperienza dei lavoratori sia al centro e al centro man mano che l’industria transita e si decarbonizza. Abbiamo sentito il messaggio forte e chiaro dai marittimi di tutto il mondo, sono pronti a guidare e a modellare i quadri di riferimento per i carburanti a zero emissioni di carbonio del futuro”.

Preparare l’intero settore delle spedizioni per la transizione verde è essenziale. La strategia dell’IMO del 2023 sull’emissione di gas a effetto serra dalle navi (GHG, Greenhouse Gas Emissions) stabilisce un’ambizione comune di raggiungere emissioni a zero nette di gas serra dal trasporto marittimo internazionale entro o intorno al 2050 (tenendo conto di diverse circostanze nazionali); e un impegno a garantire un assorbimento di tecnologie a zero o quasi zero emissioni di gas a effetto serra, combustibili e/o fonti di energia per rappresentare almeno il 5%, per il 10%, dell’energia utilizzata dal trasporto marittimo internazionale, entro il 2030.

Kitack Lim, nel suo ultimo intervento da segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale, ha dichiarato: “La piena adozione da parte dell’IMO della strategia 2023 sulla riduzione delle emissioni di gas serra da shipping mostra il chiaro impegno degli Stati membri a passare l’industria marittima a un futuro decarbonizzato. Per fare questo, dobbiamo assicurarci che nessuno sia lasciato indietro e dobbiamo impegnarci a formare la forza lavoro in modo che sia pronta. Questo progetto collaborativo contribuirà a garantire una transizione di successo ed equa, sfruttando la forza collettiva della comunità marittima globale”.

Garantire un ambiente di lavoro sicuro per i marittimi, nonché la gestione e il funzionamento efficaci delle tecnologie future è al centro di questo progetto. L’IMO e le parti sociali hanno individuato la necessità di una formazione dedicata. L’IMO sta esaminando e rivedendo in modo completo il suo trattato chiave per la formazione dei marittimi, la Convenzione internazionale sugli Standard di Formazione, Certificazione e Guardia per i marittimi (STCW), con il contributo dell’industria e dei sindacati dei marittimi.

Ruth Boumphrey, CEO della Lloyd’s Register Foundation, commenta: “La transizione verso un futuro a basse emissioni richiederà nuovi posti di lavoro verdi e riqualificazione e l’industria marittima globale non è diversa. Le future tecnologie di carburanti alternativi, come l’idrogeno, l’ammoniaca e il metanolo, significa che c’è un bisogno vitale per rafforzare tutti i marittimi. Ecco perché il lavoro della Maritime Just Transition Task Force e il suo ultimo piano di formazione sono essenziali per garantire che i marittimi abbiano la giusta formazione e competenze per lavorare in un ambiente sicuro. Mettere i marittimi e le comunità al centro della soluzione mentre l’industria lavora per raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette zero per il trasporto marittimo entro il 2050”.

Il progetto sarà gestito dall’IMO e dal Segretariato della Task Force per la transizione marittima. Lloyd’s Register svilupperà il programma/quadro di formazione per i marittimi e gli ufficiali, nonché un manuale di istruttori per gli Istituti di formazione marittima. Il World Maritime University (WMU), un Istituto mondiale di ricerca, istruzione e formazione dell’IMO con sede a Malmo, in Svezia, fornirà competenze accademiche. Un gran numero di organizzazioni sono coinvolte attraverso un team di apprendimento tra pari del settore globale, che fornirà un’importante condivisione delle conoscenze.

Una volta sviluppato, il ‘Baseline Training Framework for Seafarers in Decarbonization’ sarà testato per la prima volta in Asia attraverso un programma guidato dalla WMU, con il sostegno del Maritime Technology Cooperation Centres dell’Asia (MMTCC) dell’IMO. I materiali di formazione saranno sviluppati per tutti i marittimi e per gli ufficiali. L’obiettivo è quello di espandere i test del pacchetto a livello globale con tutti gli altri MTCCs stabiliti e altre organizzazioni appropriate.

Guy Platten, segretario generale dell’International Chamber of Shipping, ha dichiarato: “2030 è proprio dietro l’angolo e non possiamo essere compiacenti per le esigenze dei nostri marittimi e la formazione appropriata in atto per sostenerli durante il nostro settore di transizione. Senza la nostra gente non abbiamo un’industria, quindi i marittimi dovrebbero sempre essere in prima linea in ogni decisione. Mentre ci muoviamo nella Phase II del programma Maritime Just Transition, dobbiamo ora continuare a lavorare insieme e costruire ulteriormente sulle relazioni formate nella Phase I per garantire che i nostri marittimi abbiano la formazione di cui hanno bisogno”.

Questo pacchetto sarà a disposizione degli Stati membri dell’IMO, per un potenziale impiego da parte degli Istituti di istruzione e formazione marittima (MET, Maritime Education and Training) per sviluppare i loro programmi, se del caso. Sarà inoltre elaborato un programma di ‘formazione del formatore’ per assistere ulteriormente gli altri METs.

Sturla Henriksen, Special Advisor Ocean del Global Compact delle Nazioni Unite, aggiunge: “Decarbonizzare la navigazione è essenziale per combattere la crisi climatica. La natura globale di questa transizione significa che nessuno è l’unico nell’affrontare questo problema e la Maritime Just Transition Task Force è impegnata a fornire risorse per supportare le parti interessate che compirono questo viaggio”.

La Maritime Just Transition Task Force è stata costituita alla COP 26 nel 2021 dalla International Chamber of Shipping (ICS), dalla International Transport Workers’ Federation (ITF), dal Global Compact delle Nazioni Unite, dall’IMO e dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Sostenuta principalmente dal finanziamento della Lloyd’s Register Foundation, la task force ha lavorato per garantire che i marittimi siano messi al centro della risposta del trasporto marittimo all’emergenza climatica. La timeline è quella di sviluppare i materiali di formazione entro la metà del 2025.

Abele Carruezzo