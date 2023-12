Report on Green Shipping Corridor, nel 2023 iniziative raddoppiate

I corridoi di trasporto marittimo verde stanno emergendo come uno dei promettenti approcci per accelerare l’azione per il clima nel trasporto marittimo

Dubai. Al vertice sul clima COP28 in corso a Dubai, questa iniziativa ha ricevuto un altro importante sostegno, con gli Stati Uniti, la Danimarca e il Maersk Mc-Kinney Moller Center impegnandosi a unire le forze per stabilire i corridoi globali verdi del sud.

L’annuncio dei piani per l’ultima iniziativa di corridoio verde ha coinciso con il rilascio del 2023 Annual Progress Report on Green Shipping Corridor, preparato dal Global Maritime Forum per conto di Getting to Zero Coalition.

Il rapporto rivela che il numero di iniziative di ‘corridoio verde’ in tutto il mondo è raddoppiato nell’ultimo anno da 21 a 44. Si prevede che il 2024 si rivelerà fondamentale per i corridoi verdi, sostenuti da maggiori impegni governativi per stabilire queste rotte e sostenuti per l’industria e i porti.

“È, naturalmente, incoraggiante vedere l’emergere di così tante nuove iniziative di ‘green shipping corridor’ e la maggiore attuazione di quelli esistenti; ma l’altro lato di questo successo vede la portata di una nuova serie di sfide mentre i corridoi si avvicinano all’attuazione”, ha dichiarato Jesse Fahnestock, direttore del progetto del Global Maritime Forum per la decarbonizzazione.

Attualmente, la maggior parte dei piani per i corridoi verdi si concentrano sui porti del nord del pianeta. Tuttavia, il nuovo progetto mira a incorporare per la prima volta i paesi in via di sviluppo. Come parte del piano che è stato annunciato, il progetto condurrà studi di pre-fattibilità in Namibia, Panama e Fiji e in altri due paesi seguiranno presto.

“Siamo di fronte a una transizione mondiale che deve essere inclusiva, giusta ed equa per essere veramente sostenibile: da est a ovest e da sud a nord. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con i Governi degli Stati Uniti e danesi per stabilire i corridoi green della parte meridionale del globo con i paesi dell’America Latina, dell’Africa e del Pacifico”, ha dichiarato Bo Cerup-Simonsen, CEO di Maersk McKinney-Moller Center per lo shipping di zero emissioni di carbonio.

Il Ministro danese dell’Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari, Morten Bodskov, ha commentato: “Dobbiamo passare le navi portacontainer a nuovi combustibili, e questo può avvenire solo attraverso la collaborazione tra paesi in tutto il mondo e le società marittime. Questa partnership è un ottimo esempio di come dovremmo guidare la transizione verde in mare”.

Allo stesso modo, Anne Steffensen, CEO del Gruppo commerciale Danish Shipping, ha dichiarato: “Il progetto Global South Green Corridors è una brillante idea che aiuterà i paesi del Sud del mondo a fare un uso sostenibile delle loro risorse e nel dare un contributo vitale al raggiungimento dell’obiettivo dello shipping neutrale dal punto di vista climatico. È una vittoria per tutti”.

Il Report annuale sullo stato di avanzamento dello ‘green shipping corridor’ evidenzia tuttavia alcune delle sfide che deve affrontare l’attuazione di corridoi verdi. La relazione identifica la necessità di prendere decisioni chiave sul carburante. Determinare il carburante prioritario è una considerazione chiave nell’esecuzione dei corridoi verdi. Tuttavia, è stato sottolineato, che l’industria marittima deve ancora stabilizzarsi sul carburante prossimo futuro per il trasporto verde, e questo sta influenzando la pianificazione dei corridoi verdi.

Inoltre, la mobilitazione della domanda dei clienti per i corridoi verdi rimane bassa. Attualmente, solo cinque iniziative stanno coinvolgendo i proprietari di merci trasportate. L’ipotesi di base per la maggior parte dei proprietari di merci è che ci saranno costi aggiuntivi associati al trasporto marittimo verde e, senza condizioni di parità stabilite attraverso politiche globali o regionali, sono pronti a sopportare la maggior parte dei rischi.

Nonostante le sfide, il Report conclude, in modo incoraggiante, che il sostegno ai corridoi verdi è in aumento. Si fa notare che, dopo due anni dalla Conferenza COP26 dell’adozione del concetto, i Governi sono ora direttamente coinvolti nelle iniziative.

Molte delle iniziative si sono concentrate su porti chiave come Singapore, Rotterdam, Shanghai e Los Angeles, o regionali come il Pacifico nord-occidentale / Alaska, o il Baltico, ma con quest’ultimo annuncio la fiducia è in crescita e che sarà dato sostegno per i paesi in via di sviluppo che altrimenti potrebbero essere lasciati indietro nella pianificazione dei progetti dei ‘green shipping corridor’.

