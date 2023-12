L’ESA e le soluzioni spaziali durante la COP28 per un futuro più verde

(Josef Aschbacher, Direttore generale dell’ESA, e Inger Andersen, Direttore esecutivo dell’UNEP; foto courtesy ESA)

In qualità di leader mondiale nell’osservazione della Terra e nello spazio per gli argomenti climatici, l’Agenzia Spaziale Europea ha presentato programmi, applicazioni e soluzioni che contribuiranno a migliorare la scienza, la tecnologia e l’azione del clima alla 28a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC – COP28 (United Nation Framework Convention on Climate Change).

Dubai. Con le temperature globali che hanno raggiunto livelli record ed eventi meteorologici estremi che colpiscono le persone in tutto il mondo, la COP28 passa alla storia come un’opportunità fondamentale per evidenziare l’importanza dell’azione collettiva per affrontare la crisi climatica.

I satelliti hanno svolto un ruolo chiave nelle osservazioni sul clima, descrivendo in dettaglio i principali cambiamenti in atto in tutto il pianeta, come riporta l’ultimo documento di valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

I leader e gli esperti mondiali riuniti a Dubai, per la COP28, hanno fornito commenti sui modi unici e potenti in cui lo spazio può potenziare gli obiettivi e le ambizioni dell’Accordo di Parigi e sostenere la rendicontazione trasparente come parte del processo di Stocktake globale.

In un passo efficace verso un futuro più sostenibile, l’ESA e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) hanno firmato un memorandum d’intesa durante la Giornata dell’Informazione della Terra (svolta il 3 dicembre) alla COP28.

Il memorandum indica un impegno a sfruttare il potere della tecnologia spaziale e i dati per la conservazione ambientale, la protezione e il ripristino della natura e della biodiversità.

L’UNEP è il programma globale delle Nazioni Unite (ONU) e la principale voce globale sull’ambiente. Fornisce leadership e incoraggia la partnership nella cura dell’ambiente ispirando, informando e consentendo alle nazioni e alle persone di migliorare la loro qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future. L’esperienza dell’ESA nella tecnologia satellitare e nell’osservazione della Terra rimane una forte alleanza per plasmare un futuro sostenibile sia per il nostro pianeta e sia per la società. La nuova collaborazione sfrutterà le soluzioni spaziali per affrontare le pressanti sfide ambientali, dai cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente al monitoraggio dell’inquinamento e alla riduzione del rischio di catastrofi.

La collaborazione affronta anche gli aspetti d’interoperabilità, tra cui l’integrazione dei dati delle mission Earth Explorer dell’ESA, i satelliti Copernicus Sentinel, insieme ai risultati scientifici e applicativi dell’ESA sulle piattaforme dell’UNEP, come la World Environment Situation Room.

Si è parlato anche della missione TRUTHS, Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio – Studies, che sarà un ‘laboratorio standard nello spazio’, che stabilirà il ‘gold standard’ di riferimento per le misurazioni climatiche. Il satellite TRUTHS (decollo previsto per il 2030) sarà dotato di un radiometro solare assoluto criogenico e di uno spettrometro per immagini iperspettrali, nonché di un nuovo sistema di calibrazione integrato; TRUTHS effettuerà misurazioni continue della radiazione solare in arrivo e della radiazione riflessa per valutare il rapporto tra energia in ingresso ed energia in uscita dalla Terra.

L’ESA è un’Organizzazione intergovernativa, creata nel 1975, con la missione di plasmare lo sviluppo della capacità spaziale europea e garantire che gli investimenti nello spazio offra benefici ai cittadini europei e del mondo. Il SEC (Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali) ha ventidue Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia sono membri associati. L’ESA ha stabilito una cooperazione formale con quattro Stati membri dell’UE. Il Canada partecipa ad alcuni programmi dell’ESA nell’ambito di un accordo di cooperazione. Coordinando le risorse finanziarie e intellettuali dei suoi membri, l’ESA può intraprendere programmi e attività ben oltre l’ambito di qualsiasi singolo paese europeo. Sta lavorando in particolare con l’UE per l’attuazione dei programmi Galileo e Copernicus e con Eumetsat per lo sviluppo di missioni meteorologiche.

Abele Carruezzo

(TRUTHS per le misurazioni climatiche di riferimento)