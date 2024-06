Cattura del carbonio a bordo: il futuro della decarbonizzazione del trasporto marittimo?

Presentato a Posidonia 2024 uno studio sul ‘Potential of Onboard Carbon Capture in Shipping da DNV (Det Norske Veritas)

Atene. La cattura del carbonio a bordo (OCC) sta guadagnando interesse nel settore navale come un modo per ridurre le emissioni pur continuando a utilizzare combustibili convenzionali. Tuttavia, il suo successo dipende dalla collaborazione tra le Autorità di regolamentazione, i responsabili politici, le parti interessate del settore, la classe e i fornitori, secondo il Registro norvegese di Classificazione Navale DNV.

Con l’avvicinarsi delle scadenze per la decarbonizzazione, la domanda di soluzioni di riduzione delle emissioni efficienti in termini di costi è in aumento. L’ultimo whitepaper di DNV, “The Potential of Onboard Carbon Capture in Shipping”, approfondisce l’OCC come potenziale soluzione, esaminandone le sfide tecniche, economiche, operative e normative. Esplora inoltre il modo in cui l’OCC si integra nella catena del valore della cattura, dell’utilizzo e dello stoccaggio del carbonio (CCUS).

Il Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), tradotto in italiano come Cattura, Utilizzo e Stoccaggio della CO2, è un insieme di tecnologie e processi sviluppati per affrontare il problema delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

La CCUS prevede la cattura di CO2, il suo riciclaggio per un uso futuro o lo stoccaggio permanente in formazioni geologiche sotterranee profonde. L’industria marittima ne sta esplorando l’implementazione a bordo delle navi, rendendo necessari sistemi per catturare, trattare e immagazzinare CO2 e reti per lo scarico, integrate in infrastrutture CCUS più ampie.

“L’attrattiva commerciale dell’OCC dipenderà dai termini in base ai quali le normative possono accreditare la rimozione delle emissioni di carbonio e da quanto agevolmente potrà essere integrato nella crescente catena del valore della CCUS”, afferma Chara Georgopoulou, Head of Maritime R&D and Advisory Greece, che ha presentato il white paper durante Posidonia 2024.

Affinché l’OCC abbia un’applicazione diffusa, deve essere economicamente sostenibile e competitivo con altre alternative di decarbonizzazione. Se implementato con successo, potrebbe diventare uno strumento di conformità chiave per gli armatori che devono affrontare le normative sulla decarbonizzazione, riducendo contemporaneamente la domanda di combustibili alternativi.

Attualmente, l’EU ETS è l’unico quadro normativo che offre incentivi commerciali per l’OCC. Le future normative ambientali e sulle emissioni di gas a effetto serra (GHG) devono anche accreditare la CO2 catturata per incoraggiare gli armatori ad adottare la tecnologia.

“Se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’IMO, non dobbiamo lasciare nulla di intentato nel continuare a studiare l’OCC e altre potenziali tecnologie che possono accelerare il percorso di decarbonizzazione del trasporto marittimo”, ha affermato Georgopoulou.

Abele Carruezzo

(Chara Georgopoulou, Head of Maritime R&D and Advisory Greece; foto courtesy DNV)