L’appello di Federico Morisio ai giovani: “Ragazzi, abbiate cura dell’oceano”

Sabato 8 giugno sarà l’ultimo giorno di scuola ma è anche la giornata mondiale degli oceani

DICHARAZIONE VIDEO DI FEDERICO MORISIO SULL’OCEANO

Da Venezia, dove partecipa alla Conferenza Mondiale dell’Educazione sull’Oceano dell’UNESCO, Il campione di wave windsurf Federico Morisio, 28 anni, miglior italiano al mondo da quando esiste il wave windsurf, lancia un appello ai giovani alla vigilia di un giorno importante, l’8 giugno, che per gran parte delle regioni italiane significa ultimo giorno di scuola, ma a livello globale è la giornata mondiale degli oceani.

Morisio: “Ragazzi, la fine della scuola fa pensare alle spiagge e al mare ed è giusto dedicarsi al riposo e al divertimento. C’è un ma: il nostro pianeta è coperto per il 70% di acqua e la maggior parte di quest’acqua è oceanica. Gli oceani e le loro correnti sono determinanti per il clima, le piogge, la vita e dobbiamo tutti impegnarci a preservarli con comportamenti rispettosi e sostenibili. La coincidenza di queste due date, l’ultimo giorno di scuola e la giornata mondiale degli oceani, deve essere di sprone da attivarci di più, tutti, in prima persona.”

Federico Morisio, windsurfer, content creator e ambasciatore dell’oceano, in giro per il mondo per oltre 300 giorni all’anno, è tornato in Italia tra fine maggio e la prima settimana di giugno per condividere con il pubblico di appassionati e sportivi le sue esperienze di atleta professionista in un tour di conferenze-spettacolo ideate e condotte da Raffaello Porro di StudioRPR in collaborazione con EIS e con il patrocinio della FIV. Federico è stato ospite di Rimini Wellness nella giornata di apertura, al Salone Nautico di Venezia nel giorno della Festa della Repubblica, al Politecnico di Torino e infine a Palazzo CONI a Milano. La sua tournée italiana si conclude appunto a Venezia come special guest dell’IOC-UNESCO alla Conferenza Mondiale dell’Educazione sull’Oceano, promossa da Prada Group, con la partecipazione di 150 tra esperti di ocean literacy e delegati degli Stati membri dell’UNESCO.

Proprio ieri, inoltre, Federico ha provato sul lago di Garda, con un vento tra i 20 e i 25 nodi, una tavola in materiali ecosostenibili progettata e costruita appositamente per lui dagli studenti del PST – Polito Sailing Team del Politecnico di Torino. “La tavola va molto bene” ha commentato Morisio, “ora occorre proseguire nello sviluppo per perfezionarla con l’obiettivo di portarla in produzione.”

Main sponsor del tour è Freedom International Group, una multinazionale attiva in diversi settori, tra cui la salute e il benessere, con tre linee: qTest, un test per determinare rapidamente il proprio stato di salute; CoffeeCell, bevande al ginseng; Project V, prodotti per la salute e la bellezza, come ad esempio gli integratori alimentari.