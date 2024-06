Il Comitato dei Circoli Velici Versiliesi premia “Sons of the Ocean” per l’impegno verso l’ambiente

Grande emozione per i membri dell’associazione che da anni si dedica alla tutela delle risorse naturali e alla sensibilizzazione della comunità sulle tematiche ambientali, premiati al Circolo Velico Torre del Lago Puccini con il riconoscimento “Guida la Natura Lasciandoti Guidare”, un’opera dell’artista Matteo Castagnini realizzato nella fonderia Mariani di Pietrasanta.

Torre del Lago Puccini/Viareggio-Nel corso di una bella cerimonia svoltasi presso le sale del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla presenza anche del Presidente II Zona Fiv Andrea Leonardi, il Comitato dei Circoli Velici Versiliesi ha premiato con il prestigioso riconoscimento “Guida la Natura Lasciandoti Guidare” -un’opera dell’artista Matteo Castagnini realizzato nella fonderia Mariani di Pietrasanta- l’Associazione Sons of the Ocean -nota per le sue numerose iniziative volte a proteggere gli ecosistemi marini e costieri- per il loro eccezionale contributo alla difesa dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il premio, istituito dai Circoli Velici Versiliesi (C.N.Versilia, C.V.T.L.P, S.Velica Viareggina, Nimbus Club, C.V.Mare, C.V.Forte dei Marmi, Y.C.Versilia, C.V.Marina di Pietrasanta, C.V.Marina di Massa, LNI sez. Viareggio) per valorizzare persone e organizzazioni che si distinguono per il contributo significativo alla protezione dell’ambiente e alla promozione di uno sviluppo sostenibile, vuole evidenziare l’apprezzamento per il lavoro svolto ed essere un incoraggiamento a proseguire con rinnovata determinazione.

La scelta di premiare con “Guida la Natura Lasciandoti Guidare” questa Associazione è stata motivata dall’importante impegno e dalle numerose iniziative messe in campo da Sons of the Ocean tra le quali campagne di pulizia delle spiagge, progetti educativi nelle scuole e collaborazioni con altre organizzazioni ambientaliste: “Siamo lieti di assegnare questo premio a Sons of the Ocean– ha spiegato Franco Dazzi, presidente dei Circoli Velici Versiliesi –Il loro lavoro è un esempio straordinario di come la passione e la dedizione possano fare la differenza nella tutela del nostro ambiente. Speriamo che questo riconoscimento possa ispirare altri a seguire il loro esempio.”

Molta l’emozione tra i membri dell’Associazione premiata: “Guidati dall’amore per la natura e dalla convinzione che ognuno di noi possa contribuire a creare un mondo più sostenibile, siamo profondamente onorati di aver ricevuto questo riconoscimento da parte dei Circoli Velici Versiliesi– ha commentato il Presidente di Sons of the Ocean, Matteo Nani –Il premio ci riempie di orgoglio e rappresenta un forte stimolo a continuare il nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Crediamo fermamente che la tutela delle nostre risorse naturali e la promozione di pratiche sostenibili siano fondamentali per garantire un futuro migliore per tutti. La nostra missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e di incoraggiare comportamenti sostenibili che possano avere un impatto positivo sul nostro pianeta.”

Per ulteriori informazioni sulle attività di Sons of the Ocean, è possibile visitare il loro sito web www.sonsoftheocean.it o seguirli sui principali social media.