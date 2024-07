SIRE 2.0 diventa il nuovo standard di controllo a partire dal 2024

(Foto courtesy OCIMF)

Aggiornato anche il documento sulla riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento atmosferico



Londra. Uno degli argomenti più discussi nel settore marittimo oggi è come adattarsi al nuovo regime SIRE 2.0 (Ship Inspection Report Programme 2.0) e garantire una transizione agevole. Poiché gli operatori delle petroliere si sforzano di rispettare i cambiamenti, hanno bisogno di strumenti e strategie efficaci per navigare nel nuovo regime di ispezione.

L'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) ha confermato che il suo programma di ispezione navale digitalizzato (SIRE 2.0) dovrebbe ‘go-live' lunedì 2 settembre 2024 e diventare lo strumento di ispezione standard delle petroliere per l'industria marittima.

Il passaggio finale a SIRE 2.0 e il ritiro dell'opzione di richiedere un questionario di ispezione delle navi (VIQ7) dall'ispezione di lunedì 2 settembre 2024 è stato dato ora che tutti i “fattori di successo del rischio” pre-concordati per l'azione sono stati rispettati e approvati dal Gruppo Direttivo del programma di ispezione delle navi OCIMF (ExCom) e dal Comitato Esecutivo OCIMF (ExCom).

Questo passaggio a SIRE 2.0 segnerà la fine della transizione graduale al programma di ispezione delle navi cisterna aggiornato, potenziato e digitalizzato, che dovrebbe trasformare il modo in cui l'industria marittima valuta la sicurezza e le condizioni operative delle petroliere e del loro equipaggio su base continuativa.

OCIMF ha sviluppato un programma di implementazione multifase per garantire che l'industria avesse l'opportunità di interagire con SIRE 2.0 prima che diventasse lo strumento di ispezione standard. Un numero significativo di ispezioni SIRE 2.0 è stato completato nella fase 3, consentendo a tutte le parti del settore di partecipare pienamente e di supportare il test completo end-to-end del sistema SIRE 2.0.

Aaron Cooper, direttore dei programmi OCIMF, ha affermato di non poter sottolineare abbastanza l'importanza per tutti gli utenti del programma di utilizzare i prossimi 60 giorni per prepararsi alla transizione permanente a SIRE 2.0. Ha detto che “durante questo periodo, le ispezioni di fase 3 sarebbero ancora disponibili e gli utenti del programma dovrebbero garantire che il personale in mare e a terra sia pienamente familiare con il nuovo processo di ispezione, le procedure e le linee guida”.

Intanto, OCIMF ha rivisto anche il suo position paper sulla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e l'inquinamento atmosferico, pubblicato per la prima volta nel 2023.

Il documento di posizione è stato esaminato dalla Commissione per l'ambiente (CE) in seguito al lancio della strategia riveduta in campo da parte dell'IMO. La Commissione europea ha colto l'occasione per perfezionare i principi chiave della posizione dell'OCICMF e includere un ulteriore contesto per dimostrare come la visione e la missione dell'OCIMF siano in linea con il suo impegno a sostenere la strategia dell'IMO.

Kaiko Systems ha recentemente tenuto un webinar dal vivo su SIRE 2.0, a cui hanno partecipato centinaia di professionisti del settore da oltre 20 paesi. Il webinar mirava a fornire agli operatori del settore le conoscenze e le risorse necessarie per prepararsi con successo al prossimo regime SIRE 2.0. Ecco i punti chiave del webinar.

Il fattore umano: Uno degli aggiornamenti più significativi di SIRE 2.0 è l'incorporazione del fattore umano.

Questo cambiamento riconosce il ruolo cruciale che i membri dell'equipaggio svolgono nel mantenimento della sicurezza e delle prestazioni delle navi. Il nuovo quadro di ispezione prevede l'intervista e la valutazione di un maggior numero di membri dell'equipaggio durante l'ispezione di controllo, assicurando che siano ben preparati per affrontare qualsiasi domanda SIRE 2.0 pertinente alla loro nave e dimostrare il loro funzionamento efficace della nave su base giornaliera.

La digitalizzazione: SIRE 2.0 ha anche abbracciato la digitalizzazione per semplificare il processo di ispezione e migliorare la comunicazione tra gli stakeholder.

Gli ispettori ora utilizzano compresse intrinsecamente sicure per completare le ispezioni di controllo a bordo in tempo reale e generare rapporti di ispezione. Questo approccio digitale consente una raccolta e una condivisione di dati più efficienti, riducendo il tempo trascorso su documenti e migliorando l'esperienza di ispezione complessiva sia per gli ispettori che per gli operatori di navi cisterna.

Fotografie di navi: Il programma SIRE 2.0 aggiornato pone una maggiore enfasi sulle fotografie delle navi nel processo di ispezione. Queste fotografie forniscono prove visive delle condizioni della nave e del rispetto delle normative. Gli operatori di tanker sono ora tenuti a seguire le linee guida standardizzate per le prese di foto e caricare le immagini in un Photo Repository dedicato. Garantire che le fotografie siano accurate, aggiornate (non più vecchie di 6 mesi) e in linea con le linee guida OCIMF.

OCIMF consiglia all'industria di utilizzare tutte le risorse di documentazione e formazione disponibili sul sito web OCIMF per garantire che il personale in mare e onshore sia preparato per le ispezioni SIRE 2.0, fornendo la seguente road map.

Abele Carruezzo