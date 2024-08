Nuova missione per i battelli “Costa d’Amalfi” e “Penisola Sorrentina”: obiettivo educazione ambientale

Educazione ambientale e divulgazione scientifica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del mare, sulla sua straordinaria biodiversità, sugli equilibri che lo governano e sulle pressioni a cui lo stiamo sottoponendo. Il FLAG Approdo di Ulisse e lo staff di Garbage Group organizzeranno giornate dimostrative di divulgazione sull'ambiente marino e costiero in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana

Costa d'Amalfi – Ha ripreso servizio in questi giorni il “Costa d'Amalfi” Il battello ecologico del Flag “Approdo di Ulisse” e, a breve, anche la sua unità gemella, il “Penisola Sorrentina” dotato di propulsione Full Electric, prenderà il mare. Obiettivo della missione delle due unità navali per questo 2024 sarà l'educazione ambientale, la sensibilizzazione e la divulgazione scientifica su tutta la Costiera sui temi della tutela e salvaguardia dei mari e le strategie legate alla mitigazione dei fenomeni inquinanti.

Le imbarcazioni dotate di droni per la sorveglianza e la rilevazione aerea di rifiuti galleggianti in mare, ROV sottomarino per scannerizzare i fondali e geo referenziare i rifiuti, sonde parametriche di monitoraggio della salubrità dell'acqua e kit antinquinamento per schiume, idrocarburi, sostanze grasse e oleose in superficie e semi sommerse fanno del natante “Sistema Pelikan” un vero e proprio un laboratorio galleggiante che permette di raccogliere ogni genere di rifiuti in mare, in particolare la plastica.

“La divulgazione scientifica e la conoscenza di tematiche ambientali è di centrale importanza per vivere in modo sostenibile il mare – ha dichiarato Paolo Baldoni CEO di Garbage Group – è per questo che abbiamo deciso quest'anno di dare supporto a questa iniziativa senza alcun tipo di compenso, ma con esclusive finalità filantropiche. L'attività del nostro Gruppo in Costiera prevedrà giornate dimostrative di divulgazione sul tema della tutela dell'ambiente marino e costiero in collaborazione con enti e realtà del territorio, con l'obiettivo comune di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del mare, sulla sua straordinaria biodiversità, sugli equilibri che lo governano e sulle pressioni a cui lo stiamo sottoponendo”.

“La Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi – ha rimarcato Fortunato Della Monica Sindaco di Cetara e Presidente del Gruppo di Azione Costiera per la Pesca “Approdo di Ulisse” – farà da perno a questa nuova missione dei nostri battelli. Quello di questo anno è un momento di transizione e propedeutico alla nascita di un importante hub della Blue Economy proprio in Costiera, che vedrà la luce a partire dal 2025 grazie al sostegno della Strategia di Sviluppo Locale del nuovo GAL Pesca Approdo di Ulisse, finanziata dalla Regione Campania – PN FEAPMA 2021/2027. Una sinergia fra pubblico e privato che, attraverso la condivisione con tutti i soggetti interessati, potrà supportare i progetti per la tutela dell'ambiente e del mare e la definizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile per uno dei territori più belli al mondo e, allo stesso tempo, tra i più fragili della nostra regione”.