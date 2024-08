Lo shipping internazionale si prepara a discutere i prelievi del carbonio

(Foto courtesy ICS)

La International Chamber of Shipping propone uno schema di prelievo di gas serra con premi per incentivare l'uso di carburanti marini a ‘zero net'

Londra. In vista della prossima sessione del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC), che dovrebbe iniziare alla fine di settembre, le proposte si stanno riversando nell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).La sessione dovrebbe adottare le deliberazioni su una qualche forma di prelievo di carbonio.

La International Chamber of Shipping (ICS), ha riavviato uno schema di prelievo di gas serra (GHG) che ha propagandato per un certo numero di anni. La proposta rielaborata, presentata in collaborazione con le Bahamas e la Liberia, è un programma di premi per incentivare la produzione accelerata e l'adozione di carburanti marini a zero/quasi zero, oltre a un fondo separato IMO da stanziare miliardi di dollari all'anno per sostenere gli sforzi di riduzione delle emissioni marittime di gas a effetto serra nei paesi in via di sviluppo.

L'ICS ha sottolineato con un proprio comunicato che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra dell'IMO per il 2030, il 2040 e il 2050 sarà plausibile solo se i Governi si impegnino nell'adottare un meccanismo di fissazione delle emissioni di gas serra nel 2025 per l'attuazione globale nel 2027.

Al centro della proposta c'è una tassa sui gas serra, a carico delle navi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2e) emessa, combinata con un meccanismo “feebato, tassazione bassa” per incentivare la produzione accelerata e l'assorbimento di carburanti marini zero/quasi zero, come ammoniaca verde, idrogeno e metanolo, biocarburanti sostenibili e nuove tecnologie come la cattura del carbonio da bordo.

Mentre lo scopo principale del meccanismo di fissazione dei prezzi dei gas a effetto serra marittimo proposto è quello di ridurre il divario di costo significativo con i combustibili marini convenzionali, circa 2,5 miliardi di dollari all'anno sarebbero anche assegnati a un Fondo Marittimo per sostenere gli sforzi di riduzione dei gas serra marittime nei paesi in via di sviluppo.

ICS ha detto che non ha alcuna visione del quantum di ciò che dovrebbe essere la tassa sui gas serra, che dipenderebbe dal tasso di ricompensa concordato per tonnellata di emissioni di gas serra prevenute dall'uso, dalle navi, da zero/quasi zero fonti di energia GHG. Ma nel comunicato si legge che se per i primi cinque anni di attuazione, l'IMO stabilisce il tasso di ricompensa a circa $ 100 per tonnellata di CO2e, comprese le emissioni a monte; su questo la proposta ICS suggerisce che una commissione sui gas serra, inizialmente equivalente a circa 60 dollari per tonnellata di olio combustibile convenzionale consumata dalle navi, potrebbe essere sufficiente per raggiungere gli scopi della misura.

Il Segretario generale dell'ICS, Guy Platten, ha affermato che “… la proposta aiuterebbe le decisioni di investimento a ridurre il rischio e consentirebbe al trasporto marittimo di raggiungere rapidamente un punto di ‘decollo' nell'uso dei combustibili verdi per usi marini, qualcosa che è urgentemente necessaria poiché la loro attuale disponibilità è ‘virtualmente zero'”.

Platten ha detto: “È tempo che i Governi sia diano da fare. A meno che un meccanismo di prezzi GHG e un programma di riduzione delle commissioni non siano inclusi nei regolamenti IMO adottati l'anno prossimo, temiamo sinceramente che la transizione del trasporto marittimo verso lo zero netto entro o intorno al 2050 difficilmente avrà successo”.

Spingere per un prelievo molto più alto rispetto al monte di $ 60 per tonnellata rimane una proposta dell'alleanza 6PAC + dei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS); un gruppo di nazioni delle isole del Pacifico, che richiede un prelievo obbligatorio universale di $ 150 per tonnellata su tutte le emissioni di gas serra, insieme a uno standard di combustibile globale semplificato; cioè una combinazione progettata, secondo i suoi sostenitori, per promuovere la transizione energetica all'interno dell'industria marittima e fornire un livello di transizione essenziale.

“I costi dei cambiamenti climatici gravano in modo sproporzionato sulle nazioni più povere e vulnerabili. I ricavi derivanti dalle imposte sui gas serra devono essere diretti a sostenere questi paesi nella loro transizione marittima e nella risposta più ampia al clima. Non si tratta solo di ridurre le emissioni, ma di garantire che nessun paese sia lasciato indietro”, ha commentato Ralph Regenvanu, Ministro di Vanuatu per i Cambiamenti climatici, l'Adattamento, la Meteorologia e i Rischi, l'Energia, l'Ambiente e la Gestione del rischio di catastrofi.

Altre proposte dovrebbero essere presentate nelle prossime settimane.

Abele Carruezzo