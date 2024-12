Il Regno Unito estende il sistema di scambio di quote di emissione al settore marittimo

(Foto archivio Il Nautilus)

Il Regno Unito sta espandendo il suo sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per includere le emissioni marittime, segnando un passo avanti per la responsabilità ambientale dell’industria marittima.

Londra. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è una delle principali sfide dei nostri tempi.

L’Unione europea ha fissato una serie di valori-obiettivo relativi al cambiamento climatico, da conseguire nel 2020, 2030 e 2050. Per il 2030, le riduzioni delle emissioni di GES dovranno atttestarsi di almeno il 50 % e tendenti al 55 % (rispetto ai livelli del 1990); almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili; miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 32,5 % . Per il 2050, raggiungere lo Zero emissioni nette di GES.

Il sistema di scambio di quote di emissioni rappresenta una delle principali politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici attuate e costituisce il primo mercato di CO2 del mondo. Mira a fornire un meccanismo efficiente di riduzione delle emissioni.

Il Regno Unito, nel suo impegno nella lotta al cambiamento climatico, ha compiuto un significativo passo avanti con il ‘Sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito (ETS del Regno Unito)’. Mentre il Paese traccia il suo percorso verso un futuro più verde, l’ETS del Regno Unito è una politica fondamentale progettata per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovere la crescita sostenibile.

Recentemente, il Governo del Regno Unito, in collaborazione con le Agenzie ambientali, ha avviato una consultazione congiunta per esplorare le future direzioni politiche dell’ETS del Regno Unito, segnalando un momento cruciale per i partecipanti al mercato e le parti interessate nel settore ambientale.

Ora l’espansione richiederà alle navi che operano rotte nazionali di garantire quote per ogni tonnellata di emissioni di carbonio, incorporando efficacemente i costi ambientali nella tariffazione del carburante marittimo. Questo sviluppo fa parte della più ampia strategia del Regno Unito per raggiungere i suoi obiettivi di zero emissioni nette mantenendo la crescita economica.

“Le pubblicazioni di oggi riguardano il coinvolgimento e la chiarezza delle imprese e l’incentivazione a ridurre le emissioni nella transizione verso un futuro più verde”, hanno dichiarato i Ministri dell’Autorità ETS del Regno Unito in un annuncio congiunto.

Le modifiche proposte, annunciate per la prima volta a luglio, entreranno in vigore a partire dal 2026.

L’iniziativa introduce inoltre disposizioni innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, particolarmente vantaggiose per le industrie ad alta intensità energetica. Lo schema riconoscerà i metodi di trasporto non tramite condutture, tra cui il trasporto marittimo, stradale e ferroviario, per lo spostamento del carbonio catturato verso gli impianti di stoccaggio geologico.

Questa espansione si basa sul successo dell’ETS del Regno Unito, operativo dal 2021, che copre già i settori dell’aviazione, dell’energia e dell’industria. Il programma impiega un approccio basato sul mercato, creando un prezzo del carbonio che incentiva le aziende a ridurre il loro impatto ambientale.

L’annuncio coincide con l’impegno del Governo britannico a creare i suoi primi siti di cattura del carbonio, che dovrebbero generare 4.000 posti di lavoro e attrarre 8 miliardi di sterline di investimenti privati in tutta l’Inghilterra settentrionale.

Per gli operatori marittimi, il sistema comprende disposizioni attentamente ponderate, con particolare attenzione alle comunità insulari scozzesi e all’interazione con i meccanismi regionali e internazionali di tariffazione delle emissioni.

Per questo, i Governi del Regno Unito, della Scozia, del Galles e il Dipartimento dell’Agricoltura, Ambiente e Attività rurali dell’Irlanda del Nord hanno avviato una consultazione sulla proposta di estendere al settore marittimo l’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS), il sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra del Regno Unito, sistema analogo all’European Union Emissions Trading System (EU ETS) dell’Unione Europea che è stato esteso in maniera graduale al settore marittimo a partire da quest’anno.

L’ETS del Regno Unito è supportato da un quadro normativo completo, che comprende requisiti di autorizzazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica per garantire la conformità e facilitare lo scambio delle quote di emissione. Le aziende devono richiedere e gestire i permessi attraverso il servizio di reporting ETS del Regno Unito e i dati sulle emissioni sono soggetti a verifica da parte di organismi accreditati. Il registro ETS del Regno Unito funziona in modo simile a un conto bancario online per lo scambio e la gestione delle quote.

Inoltre, l’ETS del Regno Unito prevede meccanismi per la stabilizzazione dei prezzi, come un prezzo di riserva d’asta, e prevede sanzioni in caso di mancato rispetto. A differenza dell’EU ETS, il sistema del Regno Unito inizialmente non consente compensazioni internazionali di carbonio, enfatizzando le riduzioni dirette delle emissioni all’interno dei settori coperti.

Abele Carruezzo