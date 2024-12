Gli attivisti di Greenpeace salgono a bordo di una gasiera per protestare contro la produzione di plastica

(Manifestanti di Greenpeace sull’albero maestro della Buena Alba; foto courtesy Greenpeace)

Attivisti di Greenpeace hanno scalato l’albero di una nave giapponese in Corea del Sud per sottolineare l’importanza dei colloqui sulla riduzione della plastica

Busan, Corea del Sud. Gli attivisti ambientali sono saliti a bordo di una nave gasiera al largo della Corea del Sud per sottolineare l’importanza dei colloqui sulla riduzione della plastica.

Attivisti di Greenpeace si sono arrampicati sull’albero della Buena Alba (costruita nel 2012) da 3.516 metri cubi, che avrebbe dovuto imbarcare un carico dalla raffineria Daesan della Hyundai Oilbank nel fine settimana.

La protesta ha avuto luogo mentre i negoziati sul Trattato globale sulla plastica delle Nazioni Unite volgevano al termine a Busan, in Corea del Sud.

Greenpeace ha esortato i governi a resistere all’”interferenza” dei combustibili fossili e dell’industria petrolchimica nelle discussioni per ridurre la produzione di plastica.

Attivisti provenienti da Germania, Messico e Regno Unito hanno raggiunto la nave, di proprietà del giapponese Tabuchi Kaiun Kaisha, dai gommoni lanciati dall’ammiraglia Rainbow Warrior. Hanno montato delle reti da arrampicata sull’albero.

La gasiera, lunga 96 metri, avrebbe dovuto imbarcare propilene ricavato da combustibili fossili, ha detto Greenpeace.

I dati AIS mostrano che la nave ha lasciato il porto domenica scorsa e si stava dirigendo verso la Cina lunedì.

Il Center for International Environmental Law ha detto che più di 220 lobbisti petrolchimici hanno partecipato ai colloqui finali durante il fine settimana.

Alex Wilson, volontario del team di assalto di Greenpeace UK, ha dichiarato: “Stiamo intraprendendo un’azione diretta qui oggi – fermando questa spedizione di plastica – per sollecitare i leader mondiali ad ascoltare le voci di milioni di persone in tutto il mondo, insieme a scienziati e aziende, che chiedono di ridurre la produzione di plastica per fermare l’inquinamento da plastica”. “Mentre protestiamo qui, i lobbisti dell’industria petrolchimica sono in forze a Busan. Stanno usando il loro potere, il loro denaro e il loro accesso per cercare di garantire che il trattato non riesca a fare ciò che deve: chiudere il rubinetto della produzione di plastica”.

Greenpeace afferma che, nonostante le crescenti preoccupazioni per l’impatto della plastica sulla salute e sull’ambiente, la produzione ha continuato ad aumentare.

La produzione consumerà fino al 31% del bilancio di carbonio rimanente per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Intanto, la sessione delle Nazioni Unite si è conclusa senza un accordo sui tagli complessivi.

Più di 100 nazioni volevano limitare la produzione, mentre una manciata di produttori di petrolio era pronta a prendere di mira solo i rifiuti di plastica.

Hanno potuto solo concordare di rinviare le decisioni chiave e riprendere i colloqui.

Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha dichiarato: “È chiaro che c’è ancora una divergenza persistente”.

Abele Carruezzo