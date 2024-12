Risparmi energetici per il trasporto marittimo attraverso l’arrivo ‘just-in-time’

(Foto courtesy by UCL and UMAS)

Secondo lo studio del Regno Unito, il settore del trasporto marittimo insegue miglioramenti inadeguati dell’efficienza energetica, mentre le emissioni tornano al picco del 2008

Londra. La decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale rimane una sfida urgente nello sforzo globale per ridurre emissioni di gas serra. Mentre gli obiettivi a lungo termine prevedono una transizione verso carburanti a zero e quasi zero emissioni di gas serra insieme a nuove tecnologie di propulsione, l’efficienza operativa è stata costantemente identificata come una leva chiave per ridurre le emissioni nel breve termine.

Dal 2008, il settore del trasporto marittimo ha compiuto passi da gigante nel migliorare l’efficienza operativa, con riduzioni delle velocità di navigazione (navigazione lenta) che hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei guadagni iniziali. Tuttavia, negli ultimi anni, questi miglioramenti hanno subito un rallentamento considerevole, sollevando preoccupazioni sulla capacità del settore di mantenere lo slancio verso gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

Un nuovo studio dell’University College London (UCL) e dell’University Maritime Advisorry Services (UMAS, società di consulenza commerciale indipendente, per supportare lo shipping nella gestione delle complessità della transizione energetica) che ha analizzato i movimenti delle navi tra il 2018 e il 2022, ha rilevato che l’ottimizzazione degli arrivi nei porti per tenere conto della congestione portuale o dei tempi di attesa potrebbe ridurre le emissioni di viaggio fino al 25% per alcuni tipi di navi.

Si legge – nello studio – che il risparmio medio potenziale di emissioni per i viaggi è di circa il 10% per le navi portacontainer e le rinfuse secche, del 16% per le gasiere e le petroliere e di quasi il 25% per le chimichiere.

Lo studio rileva che queste navi trascorrono tra il 4 e il 6% del loro tempo operativo, circa 15-22 giorni all’anno, in attesa all’ancora fuori dai porti prima di essere ormeggiate.

Le navi trascorrono fino al sei percento della loro vita operativa all’ancora in attesa di attraccare, facendo funzionare i motori ausiliari per tutto il tempo e generando emissioni, e la percentuale è in aumento. Ci sono ragioni commerciali per questa inefficienza: ci sono incentivi contrattuali per le pratiche operative “naviga veloce e aspetta” in molti contratti di noleggio e, in alcuni porti marittimi, i terminal operano in base all’ordine di arrivo. In questi casi, accelerare potrebbe pagare dividendi finanziari, arrivare in anticipo e poi aspettare più a lungo.

Il comportamento di attesa deriva dalle pratiche operative comuni, come la programmazione “primo arrivato, primo servito” e l’approccio “naviga veloce e poi aspetta”, ed è esacerbato da problemi sistemici come la congestione portuale, l’inadeguata standardizzazione dei dati, i contratti di noleggio inflessibili (tra armatori e noleggiatori) e il coordinamento limitato tra le molte parti interessate coinvolte in un’operazione di carico/scarico (Autorità portuali, proprietari di merci, ecc.).

Il lavoro evidenzia anche il contributo della congestione portuale alle inefficienze a livello di sistema. La congestione portuale è stata evidenziata dagli Stati membri a basso reddito come uno svantaggio per loro e per i loro sforzi di decarbonizzazione.

Sebbene non possa essere esaminato in modo approfondito nel presente studio, ciò suggerisce che potrebbero esserci collegamenti tra gli sforzi per trovare efficienze di sistema all’interfaccia tra navi e porti e gli sforzi per consentire una transizione giusta ed equa, che sono una caratteristica importante della progettazione di misure a medio termine.

Ed allora, rallentando – invcece – a metà viaggio e arrivando in tempo per procedere direttamente all’ormeggio, le navi “just-in-time” aumentano l’efficienza attraverso una navigazione lenta e l’evitare il funzionamento del motore ausiliario all’ancora.

I risparmi, con questa pratica, secondo lo studio UCL/UMAS, possono essere significativi: circa il 10 per cento per le rinfuse e le navi portacontainer, il 16 per cento per le petroliere e un sorprendente 25 per cento per le chimichiere.

Cambiare la struttura degli incentivi per favorire l’arrivo just-in-time richiederà la cooperazione tra più parti, compresi i noleggiatori, che normalmente potrebbero essere più concentrati sulle loro esigenze commerciali e operative che sulle emissioni della nave.

Gli autori dello studio hanno suggerito che l’IMO potrebbe portare avanti l’efficienza just-in-time includendo le emissioni in porto nel regolamento dell’Indice di Intensità del Carbonio (CII), la cui revisione terminerà nel 2025. Se il CII fosse limitato solo al viaggio in corso, i tempi di attesa rimarrebbero una parte irrisolta della produzione di carbonio del trasporto marittimo.

Lo studio mostra che il regolamento CII dovrebbe considerare tutti gli aspetti del viaggio e non solo il “passaggio marittimo” come alcuni analisti sostengono. Ma se si vuole trovare soluzioni per ridurre l’intensità dei gas serra delle navi lungo la catena del valore, la CII dovrebbe considerare tutto il viaggio.

Il Dott. Tristan Smith, professore di Energia e Trasporti presso l’UCL Energy Institute, ha dichiarato: “L’IMO ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione dei gas serra nel 2023. Raggiungere questi obiettivi significa sbloccare tutte le opportunità di efficienza, compresa l’ottimizzazione dei viaggi e le operazioni nei porti. Ciò accadrà solo se il CII rimarrà una metrica olistica che copre tutte le emissioni e incentiva gli armatori, i noleggiatori e le parti interessate dei porti ad abbattere le barriere e i fallimenti del mercato di lunga data”.

“La nostra analisi evidenzia che le emissioni senza valore aggiunto associate ai tempi di attesa nei porti sono un problema attuale e crescente in tutto il settore marittimo”, ha affermato il consulente UMAS Dr. Haydn Francis. “Concentrandosi su questi periodi di inattività, l’IMO può aiutare a sbloccare significative riduzioni delle emissioni, promuovendo al contempo miglioramenti più ampi nell’ottimizzazione del viaggio e nell’efficienza operativa complessiva”.

I potenziali risparmi a livello di settore sono maggiori per le navi portacontainer, pari a quasi sei milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Le petroliere e le chimichiere (prese insieme) contribuirebbero con altri sei milioni di tonnellate. In termini finanziari, ciò equivarrebbe a un risparmio globale di carburante per miliardi di dollari.

Lo studio ha anche rilevato che le navi più piccole generalmente sperimentano nei porti tempi di attesa più lunghi, anche se questo varia a seconda del tipo di nave. Il precedente rapporto degli autori, ha dimostrato che la scarsa efficienza operativa è una delle ragioni principali dell’aumento delle emissioni nel periodo 2018-2022.

Abele Carruezzo